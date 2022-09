Falsche Polizisten nehmen 85-Jähriger Gold- und Silberschmuck und EC-Karte ab

Falsche Polizisten haben eine Seniorin in Suhl um ihr Erspartes gebracht. (Symbolbild)

Wieder ist eine Seniorin auf dreiste Betrüger hereingefallen.

Am Freitagabend (23.09.2022) riefen angebliche Polizisten eine 85-jährige Suhlerin an. Unter Vorspielung falscher Tatsachen wurde die ältere Dame dazu überredet, ihren Gold- und Silberschmuck und ihre EC-Karte an einen weiteren "Polizisten" zu übergeben. Im Verlauf des Gesprächs erfragten die Betrüger zudem die Geheimzahl (PIN) der Geldkarte erfragt.

Kurz darauf erschien eine männliche Person an der Haustür der Frau und nahm den Schmuck und die Karte entgegen. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 180 Zentimeter groß und schlank

schwarze Lederjacke

weiße Turnschuhe

schwarze, gegelte Haare

südländischer Typ

Die Polizei bittet Menschen, die im Zusammenhang mit diesem oder einem ähnlichen Sachverhalt etwas wahrgenommen haben, sich telefonisch unter der Nummer 03681/369 196 zu melden.

Außerdem werden Verwandte und Bekannte in Bezug auf diese Betrugsmasche gebeten, ihre Angehörigen über Anrufe von falschen Polizisten, zu informieren und vor allem zu sensibilisieren, keine Wertgegenstände oder Geldkarten heraus zu geben.

