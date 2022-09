Finderin aus Weimar beweist Ehrlichkeit

Weimar. Eine 46-jährige Frau hat in einer Bankfiliale in Weimar eine Schatulle mit Schmuck gefunden und diese an die Polizei übergeben.

Am Sonntagabend entdeckte eine 46-jährige Frau in einem Schließfachraum einer Weimarer Bankfiliale eine Schatulle mit Schmuck. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Die Finderin bewies Ehrlichkeit, informierte die Polizei und übergab die vergessene Schatulle schließlich den Beamten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.