Eine Frau in Schleusingen beging betrunken Unfallflucht, tauchte jedoch wieder an der Unfallstelle auf. (Symbolbild)

Frau begeht Fahrerflucht in Schleusingen mit über zwei Promille

Schleusingen. Eine Frau begeht volltrunken Fahrerflucht in Schleusingen. Ihre Ausrede lässt die Beamten zweifeln.

Volltrunken nach einem Unfall wegfahren, hielt eine Frau am Montagabend in Schleusingen für die beste Option. Doch als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, tauchte diese wieder auf.

Gleich mehrere Personen informierten die Polizei über einen Unfall in Schleusingen. In der Nähe eines Schnellrestaurants sei eine Frau mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und fuhr gegen ein Metallgeländer, so die Polizei. Obwohl ein Reifen beschädigt war und Luft verlor, flüchtete die Frau.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als die Beamten schließlich eintrafen, war die Unfallverursacherin plötzlich wieder vor Ort. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei 2,12 Promille. Da die Frau behauptete, nach dem Unfall vor lauter Schreck eine Flasche Sekt getrunken zu haben, mussten anschließend zwei Blutentnahmen im Klinikum durchgeführt werden.

Der Führerschein der volltrunkenen Fahrerin wurde sichergestellt. Zudem kommt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs hinzu.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.