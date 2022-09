Nach sexuellem Übergriff auf 15-Jährige: Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach Täter

Suhl. In Suhl wurde eine 15-Jährige Opfer eines sexuellen Übergriffes. Jetzt startete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter.

Bereits am 6. Mai 2022 ereignete sich im Suhler Stadtpark ein sexueller Übergriff auf eine Jugendliche. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe ein bislang unbekannter junger Mann eine 15-Jährige angesprochen und verwickelte sie in ein Gespräch. Anschließend sei es zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der 15-Jährigen gekommen.

Die Staatsanwaltschaft Meiningen ermittelt nun wegen sexueller Nötigung und bittet im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe der Bevölkerung. Der Gesuchte wurde wie folgt beschrieben:

185- 190 cm groß

schlanke Gestalt

kurze, braune, gegelte Haare, an den Seiten kurz, längerer Pony

scheinbares Alter: 19 - 20 Jahre

Ein Phantomfoto des Täters hat die Polizei hier veröffentlicht.

Zur Tatzeit trug der Täter eine blaue Jogginghose, ein weißes T-Shirt, eine weiße Jacke mit Fellkragen und weiße Turnschuhe. Er gab an Nils zu heißen.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Suhl unter der Rufnummer 03681 32 1466 entgegen.

