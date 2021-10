Thüringen gehört beim Impfen von Jugendlichen zur Schlussgruppe

Noch schlechter als in Thüringen ist die Quote der vollständig Geimpften 12- bis 17-Jährigen nur in drei Bundesländern (Symbolbild).

Erfurt. Bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren hat Thüringen eine der niedrigsten Impfquoten bundesweit. Das verdeutlichen die Zahlen des Robert-Koch Instituts.

In der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen hat Thüringen eine der niedrigsten Impfquoten bundesweit. Mit Stand Mittwoch waren nur 26,6 Prozent dieser Jugendlichen vollständig geimpft, wie aus Zahlen des Robert-Koch Instituts hervorgeht. Bundesweit sind es 39,1 Prozent. Die höchste Impfquote in dieser Altersgruppe verzeichnet Schleswig-Holstein mit 52,5 Prozent vollständig Geimpften.

Noch schlechter als in Thüringen ist die Quote der vollständig Geimpften in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Mindestens einmal geimpft sind in Thüringen in dieser Altersgruppe 29,6 Prozent, bundesweit sind es 44,5 Prozent.