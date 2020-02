Das Zeulenrodaer Awo-Urgestein Herbert Müller – hier im Jahr 2009 bei der Verleihung der Thüringer Rose für soziales Engagement im Festsaal der Wartburg durch die frühere Sozialministerin Heike Taubert – hat einen offenen Brief an den Awo-Landesverband geschrieben.

Zeulenroda. Das Zeulenrodaer Awo-Urgestein Herbert Müller hat sich angesichts der schweren Vorwürfe gegen den AJS-Chef mit einem offenen Brief an den Geschäftsführer Landesverbandes gewandt.

Offener Brief: Awo-Urgestein fordert Beurlaubung von AJS-Chef

Herbert Müller, Zeulenrodaer Urgestein der Arbeiterwohlfahrt (Awo), hat in einem offenen Brief an den Geschäftsführer des Awo-Landesverbandes Thüringen gefordert, den Chef der Awo-Tochter AJS wegen der schweren Vorwürfe gegen ihn von seiner Aufgabe zu entbinden. Michael Hack habe in Thüringen „Awo-Gliederungen zerstört“ und „schwere Vergehen begangen“, schreibt Müller, der nach der Wende die Arbeiterwohlfahrt in Zeulenroda maßgeblich mit aufgebaut hat.

„In anderen Unternehmen wäre eine sofortige Beurlaubung erfolgt, bei uns in der Awo-Thüringen nicht“, wundert sich Müller. Da all das, was der AJS-Chef getan habe, mit Billigung des Awo-Landesvorstandes und des AJS-Aufsichtsrates geschehen sein müsse, fordert der Zeulenrodaer auch den Rücktritt des Awo-Landesvorstandes und dessen Neuwahl sowie die Auflösung des AJS-Aufsichtsrates. Zudem sollten die in Rede stehenden Vorkommnisse durch externe Dritte aufgeklärt und diejenigen, die sich einer Verfehlung schuldig gemacht haben, „zur Verantwortung gezogen werden“. Nicht zuletzt sollten Einrichtungen von Awo-Gliederungen, die durch umstrittene Aktionen an die AJS gegangen seien, wieder an die Kreisverbände zurückgehen. Schwere Pflegemängel vorgeworfen Herbert Müller spielt damit unter anderem auf die Übertragung von drei Pflegeheimen des Zeulenrodaer Awo-Verbandes im Jahr 2001 an die AJS an. Müller zufolge ist damals eigens ein „Pflegeskandal“ inszeniert worden, um die seinerzeit „wirtschaftlich stärksten Gliederung“ der Thüringer Awo ihrer Einrichtungen zu berauben. Der Awo- Zeulenroda als Heimbetreiber seien seitens des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) schwere Pflegemängel im Pflegeheim Stadtbachring vorgeworfen worden, wo sich angeblich mehrere bettlägerige Bewohner wund gelegen hätten. Gegen Müller, der zu dieser Zeit Geschäftsführer des Zeulenrodaer Gemeindeverbandes und der Awo Soziale Dienste gGmbH war, die Heimleitung des Pflegeheims und zwei Ärzte habe das Thüringer Sozialministerium daraufhin Anzeige erstattet. In der Folge habe der AJS-Chef die Zeulenrodaer gedrängt, ihre Heime der AJS zu übertragen. Herbert Müller erhielt sogar ein Hausverbot für die nunmehr zur AJS gehörenden Einrichtungen. 2006 sei das Ermittlungsverfahren gegen Müller und alle anderen Beteiligten zwar eingestellt worden, weil keine Behandlungsfehler nachgewiesen werden konnten. Es sei aber weder eine Rückübertragung der Heime an die Awo-Zeulenroda erfolgt noch seien Herbert Müller und die anderen Beteiligten rehabilitiert worden. Hans Aner, Allgemeinmediziner und Mitglied des Präsidiums des Awo-Gemeindeverbandes Zeulenroda-Triebes, stützt die Darstellung Müllers: Er war 2001 einer der beiden Ärzte, gegen die damals ermittelt wurde. Aner beklagt, dass die Mitarbeiterin des MDK damals fachlich vollkommen damit überfordert gewesen sei, die Situation richtig zu bewerten. Dennoch habe der MDK nicht das Gespräch mit den behandelnden Ärzten gesucht, um den Irrtum aufzuklären – offenbar, weil sich dann die Behauptung eines Pflegemangels nicht mehr hätte aufrechterhalten lassen. „Es stellt sich die Frage, ob die falsche Diagnose von vornherein feststand, weil sie unbedingt gebraucht wurde“, so Aner. Lesen Sie alle Berichte zum Thüringer Awo-Skandal in unserem Dossier. Awo-Skandal: Landeschef Griese will sich zurückziehen Skandal um hohe Gehälter: Ignoriert die Awo ihre eigenen Regeln?