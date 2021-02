Bodo Ramelow musiziert zu Karneval mit Ei, Banane und Küchengeräten

Schräger Auftritt zu Fasching: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat für ein Video seine musikalischen Improvisationskünste mittels Küchenutensilien demonstriert. Zu sehen ist der Linken-Politiker in einem am Donnerstag veröffentlichten Video, wie er auf einem Frühstücksei mit einem Löffel trommelt, mit einer Banane, Schneebesen und einer Reiber zum Takt eines Blasmusikstücks zu musizieren scheint. Dazu trägt der Landeschef eine Narrenkappe. Auf Twitter schrieb er dazu:

Heute ist Altweiberfasching und eigentlich würde in Thüringen gerade die Luzy abgehen. Corona vertreibt uns ins Netz, aber wir kommen wieder! Danke dem Vorstand vom LKT eV und unserem Polizeimusikkorps Thüringen. https://t.co/GtgYaXKHTY — Bodo Ramelow (@bodoramelow) February 11, 2021

Im Video schicken Ramelow, das Polizeimusikkorps des Freistaates Thüringen und der Landesverband Thüringer Karneval "Grüße an alle Närrinnen und Narren, denen es wie uns geht, alle Musikerinnen und Musiker, die weder proben noch auftreten dürfen, alle Thüringerinnen und Thüringer, die sich ein Lachen trotzdem nicht nehmen lassen."

Bodo Ramelow YouTube Faschingsvideo Ei

Ramelow hat auch in der Vergangenheit immer wieder seine Verbundenheit mit der Faschingstradition gezeigt. 2019 trat er beim Politischen Aschermittwoch als Chef der Olsen-Bande auf.

Aufgrund der Corona-Pandemie verlegen in diesem Jahr viele Thüringer Faschingsvereine ihre Veranstaltungen am bevorstehenden Faschingswochenende ins Internet. Sie versuchen damit, einen Ersatz für Hunderte Prunksitzungen zu bieten, die am Wochenende vor Rosenmontag normalerweise anstehen. Auch die Faschingsumzüge, die sonst Zehntausende Menschen anlocken, fallen in diesem Jahr wegen der Pandemie aus. In Thüringen gilt vor allem Wasungen als Karnevalshochburg.

Weitere Nachrichten zum Thema: