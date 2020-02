Welches sind die beliebtesten Karnevalslieder in Deutschland und in welchen Regionen wird am meisten beziehungsweise am wenigsten Partymusik gehört? Eine interessante Spotify-Auswertung.

Die Spotify-Karneval-Playlist: Das hört Deutschland zur fünften Jahreszeit

Helau und Alaaf oder doch eher Kar-nö-val? Während in einigen Regionen Deutschlands in diesen Tagen der Ausnahmezustand ausgerufen wird, sind andere Landesteile beim Thema Karneval eher zurückhaltend.

Auf Basis des Anteils der Karnevalssongs an allen Streams hat Spotify die Karnevalshochburgen ermittelt - und die Regionen, an denen die fünfte Jahreszeit spurlos vorbei geht.

Als weitestgehend narrensicher darf sich Halle (Saale) bezeichnen, auf Platz drei der Städte mit den meisten Karnevalsmuffeln. Noch weniger Streams kann Dresden verzeichnen. Deutschlandweit die wenigsten Streams von Karnevalsliedern im Verhältnis zu den gesamten Spotify Streams der Stadt gab es in Berlin. Ist unsere Hauptstadt damit die unlustigste Stadt der Republik? Natürlich nicht! Sicher ist aber, dass der Großteil der dort lebenden Spotify Hörer*innen mit Brings, Querbeat & Co. nichts anfangen kann. Wenn in Berlin aber doch mal Karnevalssongs gehört werden, sind das "Kölsche Jung - Party Edit" von Brings, "Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n" von Helene Fischer und "Pirate" von Kasalla.

Wenig überraschend belegen die rheinischen Städte die vorderen Plätze bei den Karnevalsfans. Die meisten Streams verzeichnete Köln. Es folgt Bonn auf Platz zwei. Auch die Einwohner*innen von Neuss sind echte Narren und Närrinnen.

Ranking der 5 deutschen Städte, in denen am meisten Karnevalssongs gestreamt werden*

Köln Bonn Neuss Leverkusen Düsseldorf

Ranking der 5 deutschen Städte, in denen am wenigsten Karnevalssongs gestreamt werden*

Berlin Dresden Halle (Saale) Leipzig Regensburg

(*basierend auf dem Anteil der Streams der Top 30 Karnevalssongs an der Gesamtzahl der Streams in der jeweiligen Stadt, Zeitraum 11.11.2018 bis 6.3.2019. Die Auswahl der Städte erfolgte auf Basis der Anzahl an Spotify Nutzer*innen.)

Der meistgestreamte Karnevalshit auf Spotify war in der vergangenen Session deutschlandweit übrigens "Kölsche Jung - Party Edit" von Brings. Hoch im Kurs standen auch "Pirate" von Kasalla sowie "Nie mehr Fastelovend" von Querbeat, die die Plätze zwei und drei belegten.Die 11 meistgestreamten Karnevalshits auf Spotify in Deutschland (Datenerhebung vom 11.11.2018 – 6.3.2019)