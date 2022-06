Gewitter-Häufigkeit in Thüringen nimmt in den nächsten Tagen zu

Erfurt/Leipzig. Feuchte und zu Gewittern neigende Luft bestimmt in den kommenden Tagen das Wetter in Thüringen. Am Mittwoch gab es erste Unwetterwarnungen.

Bereits am Mittwochabend zogen von Süden her die ersten Gewitter auf. Mit ihnen kamen Starkregen (20 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde), kleinkörniger Hagel und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 km/h.

Temperatur steigt nach Gewittern wieder an

In der Nacht zum Donnerstag hingen im Freistaat zunächst noch viele Wolken am Himmel, aus denen noch Niederschläge fallen konnten, die aber rasch wieder abklingen werden. Später nimmt die Bewölkung bei Temperaturtiefstwerten von 15 Grad immer mehr ab.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Donnerstag ist der Himmel laut DWD-Angaben überwiegend bewölkt. Niederschlag fällt keiner, nur im Bergland können sich vereinzelt noch Schauer und kurze Gewitter bilden. Die Temperatur steigt wieder auf bis zu 29 Grad an. Die Nacht zum Freitag ist in Thüringen gering bewölkt. Allerdings ziehen in den Morgenstunden von Südwesten her Schauer und Gewitter mit Starkregen auf.

Am Freitag Gewitter mit Unwetterpotential

Örtlich entladen sich dann auch kräftige Gewitter mit Unwetterpotential (Starkregen und Hagel). Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag bei 27 Grad. In der Nacht zum Samstag ziehen die Regenschauer und Gewitter Richtung Osten ab. Gebietsweise kann dann der Nachthimmel aufklaren.

Am Samstag ist es im Freistaat überwiegend heiter bis wolkig und trocken, bei Tageshöchsttemperaturen von bis zu 26 Grad.