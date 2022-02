Ab Mittwoch Tauwetter in den Bergen: Die Aussichten für Thüringen

Suhl. Prächtiges Winterwetter hat am Wochenende viele Besucher in den Thüringer Wald gelockt. Nun steht eine unruhige Woche mit Regen und Sturmböen bevor.

Das traumhafte Wintersport-Wochenende hat am Montag eine Fortsetzung in den Höhenlagen des Thüringer Waldes gefunden: Am ersten offiziellen Ferientag waren zehn Lifte für den alpinen Sport geöffnet, zudem etwa 800 Kilometer Loipe für Skilanglauf und 29 Hänge zum Rodeln präpariert. Doch die Zahlen werden abnehmen.

Regen und Winde mit orkanartigen Böen im Anmarsch

Nach Angaben des Deutschem Wetterdienst wird es ab Mittwoch Tauwetter geben. Dann werden auch in den Kammlagen Plusgrade herrschen. Zudem machen Regen und Winde mit orkanartigen Böen der jetzt noch bis zu 80 Zentimeter dicken Schneedecke mächtig zu schaffen und bringen sie auch zum Schmelzen. Insofern, so Stefan Ebert vom Regionalverbund Thüringer Wald, wird tagesaktuell entschieden werden müssen, was an Wintersport möglich bleibt.

Winter ist noch nicht vorbei

Doch Meteorologe Peter Zedler macht Hoffnung, dass der Winter damit noch nicht vorbei ist. „Schon am Wochenende ist in den Bergen erneut mit einer Zufuhr von Kaltluft zu rechnen, einschließlich auch von Schneefall.“

