In den Höhenlagen des Thüringer Waldes, wie hier auf dem Schneekopf) soll es am Wochenende den ersten Schnee geben.

Erfurt. Der Deutsche Wetterdienst kündigt für das Wochenende den ersten Schnee in Thüringen an.

Am Wochenende erster Schnee für Thüringen angekündigt

Am Wochenende könnte es den ersten Schnee in Thüringen geben. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist es bereits am Freitag recht kühl und von Süden kommt zunächst Regen auf. Die Höchstwerte liegen tagsüber bei 6 bis 8, im Bergland bei 4 bis 6 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es regnerisch und in den Kammlagen gebe es Schneefall.

Auch am Samstag bleibt es bei 4 bis 6 Grad kühl und es gibt den ganzen Tag Regen, der laut DWD in den Kammlagen teils auch als Schnee fällt. In der Nacht zum Sonntag klingen die Niederschläge dann ab. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt könne es örtlich auch glatt auf den Straßen werden.

Am Sonntag bleibt es bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 7 Grad kühl, jedoch niederschlagsfrei. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen bis auf -2 Grad und es gibt wieder Glättegefahr.

Zum Wochenbeginn ändert sich nach den derzeitigen Prognosen des DWD nicht viel an der Wetterlage.