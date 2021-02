Ausflügler trotz sonnigem Winterwetter in Thüringen zurückhaltend - Glatteis droht

Strahlender Sonnenschein und blauer Himmel - in Thüringen herrschte am Wochenende ideales Winterwetter.

Viele Thüringer zog es am Sonntag bei sonnigem Winterwetter und klirrendem Frost ins Freie. Nicht nur im Thüringer Wald, auch im Flachland waren Skiläufer unterwegs, aber auch viele Spaziergänger. In Thüringens Mittelgebirge lagen nach Angaben des Regionalverbunds Thüringer Wald örtlich bis zu 80 Zentimeter Schnee, beispielsweise in Stützerbach und Oberhof. In Masserberg und Oberweißbach seien 55 bzw. 40 Zentimeter Schnee gemessen worden. Viele Bäume und Sträucher waren bereift und glitzerten in der Sonne. Am Montag droht in Thüringen dann Glatteisgefahr.

Selbst die großen Saaletalsperren in Ostthüringen waren am Wochenende weitgehend zugefroren. "Das Eis singt", berichteten Anwohner der Bleilochtalsperre.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind die Thüringer angehalten, auf touristische Tagesausflüge zu verzichten und sich im Umkreis von 15 Kilometern um ihren Wohnort aufzuhalten. Größere Verstöße mit Menschenansammlungen in den Wintersportorten seien der Polizei von den Ordnungsbehörden nicht gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher in Erfurt.

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Schieferpark bei Lehesten Foto: Katja Neubauer

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Ein Schneeherz am Stausee Foto: Linda Schlösser

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Unterhain bei Königsee Foto: Karolin Voigt

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Fröbelturm bei Oberweißbach Foto: Helga Born



Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Schlosspark Saalfeld Foto: Robin Wagner

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Funkmast bei Schmiedefeld Foto: Torsten Müller

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Schallhaus an der Heidecksburg, Rudolstadt. Foto: Nick Schlegel

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Traumwinter im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Foto: Karin Ruckruh



Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Schiefersee bei Lehesten Foto: Ramona Steinbach

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Saalfelder Feengrotten Foto: Helga Born

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Klosterruine Paulinzella Foto: Iris Pa

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Traumwinter im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Foto: Manuela Marucha



Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Traumwinter im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Foto: Marion Rosin

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Abendstimmung in Oberweißbach Foto: Torsten Schlegel

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter In der Wutsche Kamsdorf Foto: Steffi Werner

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Blick auf den Hohenwarte-Stausee Foto: Kev No



Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Rudolstadt-Cumbach Foto: Anne Noßmann

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Blick vom Bockfelsen auf den Hohenwarte-Stausee Foto: Jana Liebmann

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Pferdekutsche im Schnee Foto: Cornelia Beckert-Lattich

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Traumwinter im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Foto: Janett Geißler



Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Traumwinter im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Foto: Cornelia Beckert-Lattich

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Blick aus Richtung Leipziger Turm Foto: Katz Fish

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Altvaterturm bei Lehesten Foto: Nick Schlegel

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Alterbucht am Hohenwarte-Stausee Foto: Jana Strobelt



Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Traumwinter im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Foto: Beatrix Serchen

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Traumwinter im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Foto: Marcel Hofmann

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Traumwinter im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Foto: Chr. Spychalski

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Die Saale im Winter. Foto: Sascha Böttcher



Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Traumwinter im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Foto: Chr. Spychalski

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Wagen der Bergbahn bei der Ausfahrt am Bahnhof Lichtenhain. Foto: Olaf Selmikat

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Innenhof der Thüringen-Kliniken in Saalfeld Foto: Thüringen-Kliniken

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Traumwinter im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Foto: Kay Rösler



Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Bergfried-Klinik Saalfeld Foto: Steffi Rost

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Kloster Paulinzella. Foto: Maria-Gabriela Scholl

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Traumwinter im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Foto: Toni Säuberlich

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Windmühle in Dittrichshütte-Braunsdorf Foto: Matze Edler



Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Winter im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Foto: Theresa Rösler

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Impressionen rund um den Staatsbruch Lehesten. Foto: Mandy Stelzer

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Blick über die verschneiten Dächer in Alt-Gorndorf. Foto: Steffi Golz

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Winterliche Impression im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Foto: Philipp Müller



Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Das Fass bei Knobelsdorf. Foto: Sandra Gloth

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Winterlandschaft im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Foto: Peggy Dubrow

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Eingeschneite Bergmannskapelle im Schmiedefelder Westfeld. Foto: Reinhard Luther

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Winterliche Impression am Schloss Kochberg. Foto: Ina Bergner



Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Der Leipziger Turm auf dem Rauhhügel bei Schmiedefeld ist der höchste Punkt der Stadt Saalfeld. Foto: Reinhard Luther

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Winterliche Impression am Schloss Kochberg. Foto: Ina Bergner

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Blick auf den Kulm bei Saalfeld. Foto: Bernhard Kral

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Blick auf das Saalfelder Rathaus. Foto: Bernhard Kral



Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Saalfelds Markt mit der Passage Unter den Liden. Foto: Bernhard Kral

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Nutria und Schwan am winterlichen Saaleufer in Saalfeld. Foto: Monika Stein

Leser schicken uns ihre Fotos von einem Traumwinter Marktplatz mit den Liden und der Kirche St. Johannis in Saalfeld. Foto: Hanjörg Bock



Pandemie macht Wintertourismus zu schaffen

Ausgerechnet in einem Jahr mit reichlich Schnee hat die Corona-Pandemie bislang dem Wintertourismus einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Es ist schon bitter, dass die Lifte nicht offen haben", sagte eine Sprecherin für Wintertourismus vom Regionalverbund Thüringer Wald auf dpa-Anfrage. Die Skilifte zählen zu den Freizeitangeboten, die nach den aktuellen Corona-Regeln geschlossen bleiben müssen. Gerade auch die Betreiber der kleineren Lifte - oft lokale Wintersportvereine - treffe das Verbot hart, so die Verbundsprecherin. "Normalerweise steppt da der Bär, und nun haben sie kein Einkommen."

Bislang sieht es auch nicht danach aus, als ob die Lifte in dieser Saison noch geöffnet werden können. "Seit November kämpfen wir darum, dass es eine Differenzierung bei den Corona-Regeln gibt, so dass Freizeitangebote unter freiem Himmel anders bewerten werden", sagte Axel Müller. Er ist der Geschäftsführer der Thüringen Alpin GmbH Skiarena Silbersattel in Steinach. Sie verfügt neben Heubach, Oberhof und Schmiedefeld über eine der großen vier Skilift-Anlagen in Thüringen. Doch die Bemühungen fruchteten nicht, so Müller. "Die Politik bringt noch nicht einmal die Sensibilität auf, bei dem Wetter eine Reaktion zu zeigen - auch in der aktuellen Diskussion wurden wir noch nicht einmal erwähnt."

Manche Orte präparierten zwar Loipen und Rodelhänge für Tagestouristen, die die Hänge dann hoch liefen, statt den Lift zu nutzen. "Die Loipen sind punktuell auch gut besucht", so die Verbundsprecherin. Die Lage sei aber entspannter als Anfang Januar, als es in manchen Orten zu Gedränge auf Parkplätzen und Pisten kam.

Die Leute rodeln erst mal vor der eigenen Haustür

Auch wenn teils immer noch viele Besucher etwa zum Rodeln kämen, helfe das aber der Gastronomie- und Hotellerie kaum, betonte die Verbundsprecherin. Zudem habe der heftige Schneefall in dieser Woche den Wintertourismus-Orten nicht unbedingt in die Hände gespielt: "Weil es im flachen Land ja auch geschneit hat, rodeln die Leute natürlich erstmal vor der Haustür."

Dazu kommt, dass in manchen Wintertourismuszielen Thüringens Tagestouristen aufgrund der Corona-Regeln nicht erlaubt sind. Davon betroffen ist etwa Masserberg im Landkreis Hildburghausen. "Es ist schon ärgerlich und traurig, dass wir bei diesem schönen Winter keine Gäste empfangen können - Gastgeber warten auf Vermietungen", sagte Sylvia Grimm, Mitarbeiterin bei Masserberg Information. Für die Einheimischen werden Strecken zwar präpariert. Wenn aber doch einmal Tagestouristen kommen, die nichts vom Verbot wissen, müssten diese weggeschickt werden.

Langlauf-Loipen, Skipisten und Rodelmöglichkeiten waren präpariert

Ohne Frage sei das Virus gefährlich und Einschränkungen deshalb nachvollziehbar, betonte Müller. "Aber man muss doch differenzierter an die Sache herangehen." So nützten die bislang beschlossenen Wirtschaftshilfen den Liftbetreibern nur bedingt. "Die Novemberhilfen richten sich etwa nach dem Vorjahresmonat - aber da hatten wir keinen Umsatz." Auch andere Hilfen, die den Dezember 2019 als Referenz nutzten, seien für die Branche kaum ergiebig. "Das war ein wirklich schlechter Winter damals." Und nun sei mit der Wintersaison der einzige Zeitraum, in denen viele Betreiber überhaupt Geld verdienen könnten, ohnehin bald vorbei.

Für die Skiarena Silbersattel gebe es zwar ein kleines Sommergeschäft mit dem Bikepark. "Aber ich habe noch keinen finanziellen Spielraum, um auf die Sommersaison umzurüsten, und weiß im Moment auch noch nicht, wie ich das Personal dann bezahlen soll", so Müller. An diesem Wochenende wurden dennoch in Anbetracht des erwarteten guten Wintersportwetters Langlauf-Loipen, Skipisten und Rodelmöglichkeiten präpariert.

Nach frostigen Temperaturen steht Wetterwechsel bevor

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes müssen sich die Menschen in mehreren Regionen am Montag auf extreme Straßenglätte einstellen. Nach den frostigen Temperaturen und dem vielen Schnee der vergangenen Tage stehe ein Wetterwechsel bevor, teilte der DWD am Sonntag mit. Im Laufe des Montags würden aus dem Westen Niederschläge aufziehen. Diese würden anfangs noch mitunter als Schnee fallen, gingen aber rasch in Regen über, der auf gefrorenen Boden falle. Es könnte örtlich zu erheblichen Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr kommen.

Glatteisgefahr bestehe in den Kreisen Eichsfeld, Gotha, Nordhausen, Schmalkalden-Meiningen, Kyffhäuser, Unstrut-Hainich sowie der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis. Es handele sich dabei um einen Vorabhinweis auf eine mögliche Unwettergefahr, so der Wetterdienst. Dies werde je nach Entwicklung der Wetterlage präzisiert.

Weitere Nachrichten zum Thema: