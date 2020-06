Ein beeindruckendes Wetterschauspiel lieferte am Mittwochabend ein Regenbogen, der sich zwischen Dom und Blasiikirche in Nordhausen aufzubauen schien.

Erfurt . Nachdem am Freitag teilweise noch Gewitter durch Thüringen ziehen, starten wir in ein kühles Wochenende.

Durchwachsenes Wetter am Wochenende in Thüringen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Durchwachsenes Wetter am Wochenende in Thüringen

Das Wetter in Thüringen wird am Wochenende durchwachsen. Nach einem unbeständigen Freitag mit Regen und teilweise auch Gewittern starte der Samstag mit vielen Wolken und kurzen Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst online am Freitag mit.

Die Temperaturen sollen bei 9 bis 17 Grad Celsius liegen. Am Sonntag sei es stark bewölkt, gelegentlich gebe es Schauer. Die Temperaturen stiegen leicht an. Zum Start der kommenden Woche setze sich der unbeständige Trend zunächst fort.

Im Laufe der letzten Woche hatten teils starke Gewitter für zahlreiche Rettungseinsätze im Freistaat gesorgt.