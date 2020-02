Thüringen erwartet sehr mildes und stürmisches Wochenende

Am Sonntag wird es in Thüringen wieder stürmisch.

Erfurt. In Thüringen wird es am Samstag fast frühlingshaft. Laut dem Deutschen Wetterdienst schlägt des Wetter am Sonntag jedoch wieder um.

Wer am Wochenende in Thüringen Aktivitäten im Freien plant, sollte dafür den Samstag nutzen. Denn laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Sonntag wieder ungemütlich.

Am Freitag bleibe es laut DWD zunächst bewölkt und es gebe etwas Regen. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 8 Grad. Bei Höchstwerten von 11 Grad klettern die Temperaturen am Samstag dann in den zweistelligen Bereich. Dazu sei es wolkig jedoch mit Auflockerungen, so dass auch ein paar Sonnenstunden zu erwarten seien. Der Wind bleibe mäßig und nur in den Leelagen des Thüringer Waldes könne es ein paar Windböen geben.

In der Nacht zum Sonntag ziehen dann wieder mehr Wolken auf und von Westen her kommt Regen auf. Auch der Wind frischt wieder auf und in den Kammlagen des Thüringer Waldes könne es teils schwere Sturmböen geben.

Am Sonntag bleibt es regnerisch und die Temperaturen sollen bis auf 16 Grad steigen. Dazu gibt es starken bis stürmischen Südwestwind mit orkanartigen Böen in den Kammlagen des Thüringer Waldes.