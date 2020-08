Unwetter in Thüringen: Verletzte bei Unfällen, Straße überspült, Blitz legt Autobahn-Kameras lahm

Schwere Gewitter haben in Thüringen seit Freitag zu teils ergiebigen Regenmengen geführt. Vielerorts liefen Keller voll, vereinzelt wurden Straßen überspült, ein Teich drohte überzulaufen. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.

Auf den Thüringer Autobahnen kam es am Wochenende bislang schon zu 15 Unfällen infolge unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Bei den Unfällen wurden sieben Personen leicht verletzt und es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden von etwa 106.000 Euro. Zahlreiche Voll- und Teilsperrungen führten zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Autobahnen.

Bis zum Samstagabend gibt es Warnungen vor teils starken Gewittern für diese Gebiete (Stand 18.20 Uhr):

Stufe 2:

Kreis Sömmerda

Kreis Gotha

Erfurt

Kyffhäuserkreis

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis

Zwischenzeitlich lagen am Samstag sogar amtliche Unwetterwarnungen der Stufe 4 (höchste Stufe: Warnung vor extremem Gewitter) für den Kreis Nordhausen, das Eichsfeld, den Kyffhäuserkreis und den Unstrut-Hainich-Kreis vor.

Sehr starke Niederschläge im Ilm-Kreis und in Saalfeld-Rudolstadt

Betroffen war bis zum Mittag vor allem der Raum Ilmenau und das Schwarzatal, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. In Gräfinau-Angstedt bei Ilmenau fiel bis Samstagmorgen eine besonders große Menge von 115,8 Liter Regen je Quadratmeter. Dort war in der Nacht ein kräftiges Gewitter mit Starkregen niedergegangen, wie der DWD-Meteorologe Jens Oehmichen sagte. Innerhalb kürzester Zeit ergossen sich Wassermassen, die in mehreren Orten des Ilm-Kreises Einsätze der Feuerwehren notwendig machten.

An der Station Lichtenhain der Oberweißbacher Bergbahn fielen innerhalb von 24 Stunden 75,7 Liter Regen je Quadratmeter, in Katzhütte 73 Liter. Der DWD hatte vor Gewittern mit starkem Regen gewarnt.

Auf kleinsten Gebieten große Unterschiede

Andere Regionen waren weit von diesen Mengen entfernt. In Weimar-Schöndorf wurden zwischen Freitag- und Samstagmorgen 2,7 Liter Regen je Quadratmeter gemessen, am Flughafen Erfurt-Weimar waren es drei Liter. In Jena und Artern kam nahezu kein Regen an. „Das waren auf kleinsten Teilen große Unterschiede“, sagte Oehmichen. Es habe sich um keine geschlossene Gewitterfront gehandelt, sondern um regionale Zellen, was zu derartigen Unterschieden bei den Niederschlagsmengen geführt habe.

Überspülte Straßen im Saale-Orla-Kreis und im Eichsfeld

Laut Polizei musste in der Nacht zu Samstag etwa in Arenshausen (Eichsfeld) die Feuerwehr ausrücken. Dort waren Wasser und Schlamm auf die Dorfstraße gespült worden. Auf der Autobahn 71 (Erfurt-Schweinfurt) habe offenbar ein Blitz die Überwachungskameras im Tunnel Behringen im Ilm-Kreis außer Gefecht gesetzt, sagte ein Polizeisprecher.

Auch am Samstagvormittag, für den der DWD erneut eine Gewitterwarnung herausgegeben hatte, kam es laut Polizei vor allem im Saale-Orla-Kreis zu vereinzelten Einsätzen wegen überspülter Straßen.

Waldbrandgefahr in Thüringen nach Regen nur noch gering

Die teils kräftigen Regenfälle haben aber gleichzeitig eine merkliche Entspannung bei der Waldbrandgefahr gebracht. Am Samstag herrschten nach Angaben auf der Internetseite der Landesforstanstalt thüringenweit die Gefahrenstufen eins und zwei für sehr geringe beziehungsweise geringe Waldbrandgefahr. Es gibt insgesamt fünf Gefahrenstufen. Vor einer Woche hatte im Bereich des Forstamtes Heldburg (Landkreis Hildburghausen) im äußersten Süden Thüringens die höchste der fünf Gefahrenstufen und für große Teile Mittel-, West- und Ostthüringens die zweithöchste Warnstufe 4 gegolten.

