Berlin Die Bundeswehr rettet Deutsche aus dem Sudan: Konflikte verschärfen die Lage drastisch - gelingt die Evakuierung noch rechtzeitig?

In den vergangenen Tagen ist intensiv an der Rettungsaktion der Bundeswehr gearbeitet worden: Am Sonntagnachmittag landeten zwei Militärtransporter der Bundeswehr vom Typ A400M im Sudan, um deutsche Staatsbürger vor den Kämpfen in dem nordostafrikanischen Land in Sicherheit zu bringen. In dieser „gefährlichen Lage“ sollten so viele deutsche Staatsangehörige wie möglich aus der Hauptstadt Khartum ausgeflogen werden, erklärte das Verteidigungsministerium. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir auch europäische und weitere Staatsangehörige mitnehmen.“

Im Vorfeld hatte es geheißen, es solle eine niedrige dreistellige Zahl deutscher Staatsbürger aus dem Land geholt werden, nachdem dort vor einer Woche schwere Kämpfe zwischen zwei rivalisierenden Generälen und ihren Einheiten ausgebrochen waren. Einen ersten Rettungsversuch hatte die Bundeswehr am Mittwoch abgebrochen, da die Lage vor Ort als zu unsicher bewertet wurde, nachdem eine erhoffte Waffenruhe nicht zustande kam. Flugzeuge der deutschen Luftwaffe drehten auf dem Weg nach Khartum um.

Bundeswehr-Rettung im Sudan: Schwere Kämpfe

Seitdem bereitete die Bundesregierung in einem Krisenstab den zweiten Versuch vor. In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Hinweise, dass die Bundeswehr am Wochenende einen zweiten Anlauf unternehmen könnte – dieses Mal aber mit robustem militärischem Schutz. Die Bundeswehr hatte dafür mehrere Transportflugzeuge sowie Fallschirmjäger und Spezialkräfte mit Waffen und Material aus Deutschland zunächst auf eine Bundeswehrbasis nach Jordanien verlegt. In einer A400M-Maschine können im Notfall bis zu 200 Menschen transportiert werden.

Auch andere westliche Staaten wie die USA, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Italien berichteten am Sonntag von Evakuierungseinsätzen. Die Landungen der ausländischen Flieger wurden von sudanesischen Behörden koordiniert. Obwohl die Intensität der Auseinandersetzungen zuletzt abgenommen hatte, galt die Lage am Wochenende weiterhin als unübersichtlich. Mit weiteren Kämpfen wird gerechnet.

Der plötzliche Ausbruch der Kämpfe im Sudan hatte Beobachter im Ausland überrascht. Dahinter steht ein Konflikt zwischen den beiden mächtigsten Generälen des Landes, die bisher gemeinsam regiert hatten: In den Kämpfen stehen sich de-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, und sein Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF), gegenüber. Die RSF-Miliz sollte in die Armee eingegliedert werden.

Bei den erbitterten Kämpfen wurden bisher mehr als 420 Menschen getötet und mehr als 3700 weitere verletzt. Die Bundesregierung hatte sich im Vorfeld der Rettungsaktion eng mit ihren internationalen Partnern abgestimmt, war aber auch mit der sudanesischen Armee in Kontakt.

Deutsche Staatsbürger im Sudan wurden von der Bundesregierung vor der Rettungsmission regelmäßig kontaktiert und mit Hinweisen zum Verhalten inmitten der Kämpfe versorgt. In Khartum verschlechterte sich die Versorgungslage seit dem Beginn der Kämpfe dramatisch. Es fehlen Wasser und Lebensmittel, Stromabschaltungen behindern zunehmend auch die Kommunikation der Bundesregierung mit deutschen Staatsbürgern, etwa weil Menschen ihre Handys nicht mehr aufladen können. Unsicher wurde die Lage außer durch die Kämpfe der verfeindeten Gruppen auch durch Plünderungen.

Sudan: Gründe für die unsichere Lage im Land

Die Spannungen im Sudan gehen seit Jahren und sind auf mehrere Faktoren zurückzuführen: