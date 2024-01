Gößnitz. Gößnitzer Nörgelsäcke im Premierenfieber: Sie freuen sich auf ein Potsdamer Musikkabarett, dessen Späße Mordsvergnügen garantieren

Welches Kult-Duo aus Potsdam nicht zum ersten Mal für Lacher in Gößnitz sorgt.

Worauf sich das Publikum bei den Gößnitzer Nörgelsäcken freuen kann.

Wo es Karten für den fröhlichen Abend in der Gößnitzer Dammstraße gibt.

Die Gößnitzer Nörgelsäcke starten mit einer Premiere in den Februar. Am 1. Februar präsentiert Schwarze Grütze in der Pleißestadt das neue Programm „Ganz dünnes Eis“.

Musikkabarett Schwarze Grütze aus Potsdam zu Gast in Gößnitz

Das Musikkabarett Schwarze Grütze feiert am 1. Februar, 20 Uhr, mit seinem neuen Programm Premiere im Kabarett Nörgelsäcke in Gößnitz. „Ganz dünnes Eis“ haben die beiden Kabarettisten aus Potsdam ihre neueste Produktion genannt. In ihrem zehnten Bühnenprogramm begeben sich Stefan Klucke und Dirk Pursche mit nagelneuen, bitterwitzigen Songs mal wieder auf ganz dünnes Eis.

Mehr zum Thema

Mordsspaß beim Konzert des Potsdamer Kult-Duos

Das haben sie eigentlich schon immer gemacht, doch was früher lustig war, ist es heute nicht mehr. Die selbsternannte Humorpolizei shitstürmt nicht nur das Internet, sie hockt neuerdings auch im Publikum. Ein Lied über das Sammeln von Giftpilzen – böse und geschmacklos. Eine Satire über ein militärisch gesichertes Reihenhaus – maßlos übertrieben. Ein Song über Political Correctness im Kindergarten – unfair und gemein. Selbst in den genialen Wortspielen des Duos lauert der Teufel im Detail. Alle, die Satiresendungen im Fernsehen aufgrund der Triggerwarnungen meiden, sollten dem Konzert des Potsdamer Kult-Duos besser fernbleiben. Für alle anderen wird es mit Sicherheit wieder ein Mordsspaß.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Karten für alle Vorstellungen im Kabarett Nörgelsäcke gibt es ab sofort im Fotohaus Engemann in Gößnitz, Telefon (034493) 21645 oder (034493) 72580, bei der Altenburger Tourismus GmbH (Spielkartenladen), bei der Altenburger Tourismus-Information und beim Bürgerservice Schmölln. Tickets können auch online unter www.kabarett-noergelsaecke.de gebucht werden.