Altenburger Land. Was das Landratsamt Altenburger Land extra für den Handwerksnachwuchs für 40.000 Euro saniert hat und wofür das genau gedacht ist.

Hämmern, sägen, bohren – seit diesem Schuljahr steht den Mädchen und Jungen der Rositzer Schule Insobeum ein frisch renovierter, heller und freundlicher Werkraum zur Verfügung.

Für rund 40.000 Euro hat das Altenburger Land das Fachkabinett umfassend erneuert und mit einer neuen Einrichtung sowie teils neuen Maschinen ausgestattet. Die Sanierungsarbeiten begannen bereits im vergangenen Jahr mit dem Ausbau des alten Mobiliars. Nach dem Schaffen der Baufreiheit konnten Heizkörper und ein Abflussbecken erneuert werden. Darüber hinaus wurde die Elektrik entsprechend den technischen Anforderungen und den Auflagen der Gemeinde Unfallversicherung neu installiert.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wurden ferner der Fußboden neu verlegt und die Wände mit einem frischen Farbton gestrichen. Im Anschluss an die baulichen Arbeiten erhielt das Fachkabinett eine neue Ausstattung. Den Schülerinnen und Schülern stehen für den Unterricht sowie die Arbeits- beziehungsweise Interessengemeinschaften im Insobeum nun insgesamt 16 moderne Plätze zur Verfügung. Gewerkelt wird an vier Werkbänken, die mit jeweils vier Grundwerkzeugblöcken für Holz-, Metall- und Tonarbeiten ausgestattet wurden. Die Sanierung des Fachkabinetts war dringend nötig geworden. Die Ausstattung und Unterrichtsmittel waren teilweise mehrere Jahrzehnte in Benutzung und entsprachen schließlich nicht mehr den technischen Anforderungen.