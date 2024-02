Altenburger Land. In Meuselwitz wurde eingebrochen, das Thümmel-Jahr startet und im Altenburger Inselzoo werden Patenschaften verlängert. Alles Wichtige.

Einbruch in Meuselwitzer Halle

Meuselwitz. Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht vom Montag zum Dienstag (vom 26. Februar bis zum 27. Februar) in eine Vereinshalle in der Georgenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Objekt, leerten Getränkeflaschen und verursachten Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat nimmt die Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 0052537/2024 entgegen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Kranzniederlegung zum 200. Todestag von Hans-Wilhelm von Thümmel

Nöbdenitz. Am Freitag, dem 1. März, begeht der Landkreis Altenburger Land den 200. Todestag des Sachsen-Gotha-Altenburgischen Ministers Hans Wilhelm von Thümmel. Von Thümmel ließ sich auf seinen Wunsch hin 1824 unter der Tausendjährigen Eiche in Nöbdenitz begraben. Er verband damit die Idee seinen Hinterbliebenen von Zeit zu Zeit aus dem Blätterdach etwas zuzuflüstern und ihnen gleichsam über die Schulter zu schauen.

Anlässlich des Todestages findet an der Grabeiche Nöbdenitz am 1. März um 10 Uhr eine Kranzniederlegung im Beisein der Stadt Schmölln, dem Landkreis Altenburger Land und dem Ortsverschönerungsverein Nöbdenitz statt.

Alle Informationen zum Thümmel-Jahr 2024 finden Sie unter www.altenburgerland.de/de/thuemmel-jahr-2024

Patenschaft in Altenburger Inselzoo verlängert

Altenburg. Saskia Gräfe und Phornphan Geier statteten am Dienstag dieser Woche dem Altenburger Inselzoo einen Besuch ab. Dort waren sie im Auftrag der Schmöllner LHG (Landhandelsgesellschaft eG), um die Patenschaft für die afrikanische Zwergeselin Lotte um ein weiteres Jahr zu verlängern. Die beiden Paten erhielten eine Urkunde und das brave Tier eine Extra-Ration Futter, das die Schmöllner mitgebracht hatten: frische Möhren satt.

Im Inselzoo hofft man, dass auch in diesem Jahr wieder viele dem Beispiel der LHG folgen und ihre Verbundenheit zu dem idyllisch gelegenen Tierpark durch eine Patenschaft ausdrücken. Bekanntlich haben sich die Tierpatenschaften in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Einnahmequelle entwickelt. Im Vorjahr wurden 195 Patenschaften besiegelt, so viele wie noch nie.

Patenschaften können Einzelne, Gruppen oder Firmen für eines der Tiere übernehmen. Die Paten erklären sich bereit, einen bestimmten Jahresbetrag zu entrichten, die Spanne reicht je nach Tier von 5 bis 100 Euro. Wer eine Patenschaft für eines der Tiere übernehmen möchte, meldet sich am besten beim Inselzoo-Personal vor Ort. Eine Anfrage kann zudem telefonisch unter (03447) 316005 erfolgen.