Altenburger Land. In Gößnitz wird wieder in den Frühling getanzt. Der Eintritt kommt dem Freibad zugute. Was noch wissenswert ist nach dem Wochenende.

„Tanz in den Frühling“ in Gößnitz

Gößnitz. Der Förderverein attraktives Freibad Gößnitz e.V kündigt seine nächste Tanzveranstaltung an. So findet der „Tanz in den Frühling“ am Samstag, dem 13. April, in der Stadthalle Gößnitz statt. Beginn der Veranstaltung ist 19 Uhr, Einlass erfolgt an diesem Tag ab 18 Uhr. Geplant ist zudem ein Auftritt der „Honeyz Dance School Gößnitz“. Der Eintritt kostet 45 Euro, wovon 100 Prozent für das Freibad genutzt werden. Zudem gibt es ein kaltes und warmes Buffet. Kartenvorverkauf im Autohaus Porzig unter 0171/ 2145553 oder im Capelli Studio unter 034493/ 22630.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Vintage- Rock im MusicClub Schmölln

Schmölln. Am Samstag, dem 16. März, wird mit der Band „Hound“ erstmalig eine Band aus Hildesheim im Club zu erleben sein, die mit ihrer Spielfreude und Explosivität überzeugt und einen spannenden Konzertabend zwischen traditionellem Rock aus den good old seventies bis hin zu aktuellem Vintage- Rock eigener Prägung garantiert. Das Quartett Wanja Neite (Gesang), John Senft (Schlagzeug), Yannick Aderb (Bass) und Nando Grujic (Gitarre) veranstaltet eine authentische Rockshow, in der es hin und wieder ein wenig psychedelisch angehaucht, manchmal aber auch recht funkig oder auch punkig rotzig zugeht. Jedenfalls immer mit spürbarer Energie und voller Wucht. Die Hardrock Band startet im MusicClub am 16. März um 21 Uhr, Einlass erfolgt ab 19:30 Uhr.

Neuer Schwalbenturm in Schmölln

Schmölln. Am Sonnabend wurde im Schmöllner Ortsteil Kummer von den Schmöllner Naturfreunden ein neuer Schwalbenturm für Mehlschwalben errichtet. Dafür wurde ein alter Stromleitungsmast genutzt, auf dem die Haube mit 24 Nestern aufgesetzt wurde. Möglich war die Aktion durch die Hilfe der Agrargenossenschaft Thonhausen, welche mit einem Radlader nebst Montagekorb vor Ort war.