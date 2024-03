Altenburger Land. Von 5-Sterne-Imbissen bis hin zu den regionalen Küchenhighlights in der Region – die kulinarische Vielfalt des Altenburger Landes.

Geheim-Tipps zum Frühstücken im Altenburger Land.

Warum ein vollständiger Überblick über die Gastronomie des Altenburger Landes nicht möglich ist.

Wie vielfältig die Region kulinarisch aufgestellt ist.

Auf der Suche nach einer guten und neuen Idee, wohin man denn mal essen gehen könnte im Altenburger Land, durchforsten viele Hungrige – gerade die, die von außerhalb kommen – die Suchmaschine Google.

Die gefundenen Suchergebnisse müssen dann allerdings immer mit Vorsicht betrachtet werden, denn zum Teil gibt es längst Neuerungen in den Restaurants, die so noch nicht im Internet erfasst sind, die Öffnungszeiten online stimmen nicht mehr oder ähnliches. Der zweite Teil der bestbewerteten Restaurants im Altenburger Land, laut Google, ist dabei ein kurzer, aber natürlich unvollständiger Überblick.

1. Ein ganz besonderer Imbiss in Schmölln

Mit 5 von 5 möglichen Sternen ist das „P&J Delicious“ auf dem Schmöllner Bahnhofsplatz 11 bewertet. Folgende Rezensionen sind nachzulesen bei Google: „Toller Imbiss, leckeres Essen zu fairen Preisen und schnelle Zubereitung.“, „Freundliche Bedienung, sehr leckerer Burger, geschmacklich 100%“ oder „Sehr lecker, kein 08/15 Imbiss. Toll gewürzt, einfach empfehlenswert.“

2. Naturnaher Gasthof in Löbichau

Mit 4,6 von 5 Sternen wurde bei Google der „Landgasthof Löbichau“ bewertet. Nachzulesen sind Rezensionen wie: „Trotz vollbesetzter Gaststätte schnelle Bedienung und gutes Essen.“oder „Heute wieder sehr gutes Essen, nette Bedienung und schöner Biergarten.“ Auf der Internetseite steht: „Wir haben wieder für Sie geöffnet und freuen uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen – Ihre Familie Thelitz. Unser Landgasthof liegt direkt am Wald und bietet daher die Möglichkeit zu ausgiebigen Spaziergängen in der Umgebung. Ein Parkplatz befindet sich direkt am Haus. Im Sommer haben Sie die Möglichkeit, nach einem Spaziergang in unserem Biergarten Platz zu nehmen und das genussvolle Ambiente direkt unter einer 100 Jahre alten Kastanie zu erleben. Unser Restaurant bietet Ihnen in der kleinen Gaststube Platz für 14 Personen, in der großen Gaststube für 35 Personen und für Feierlichkeiten sind in unserm Saal die Plätze von 30 bis 100 Personen variierbar.“

3. Frühstücks-Geheimtipp in Altenburg

Neu zu finden ist auf Google das „Polibistro“ in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 2 in Altenburg. Mit 4,4 Sternen von insgesamt 5 möglichen ist es gut bewertet worden. „Nettes kleines Bistro mit netter Bedienung“, schreibt eine Person. Oder „Super lecker und immer zu empfehlen, wenn man frühstücken möchte.“ Ein kulinarisches Angebot für den Abend gibt es hier allerdings nicht.

Auf der Internetseite heißt es: „Das Polibistro liegt zentral an der Poliklinik JSB in Altenburg und an warmen Tagen sitzt es sich herrlich auf der Sonnenterrasse. Das frische Ambiente lädt zum Genießen und Verweilen ein. Das Team von Chefin Agnieszka Ciekosz-Lo Vullo bereitet mit viel Liebe regionale Gerichte und osteuropäische Speisen, Kaffeespezialitäten, verführerische Torten und Kuchen und zaubert erfrischende Salat-, Obst- und Eiskreationen. Im Sommer erfrischen die beliebten, selbstgemachten Limonaden.“

4. Kulinarischer Geheimtipp in Altenburg

Mit insgesamt 4,6 Sternen wurde der Altenburger „Gasthof Zur Schweiz“ bewertet, der sich in der Paditzer Staße 38 befindet. So wird beispielsweise folgendes geschrieben: „Das Restaurant Schweiz gehört für mich mit zu den besten Restaurants in ganz Altenburg. Das Fleisch schmeckt sehr sehr gut.“

Auf der Internetseite heißt es: „Unsere Küche ist regional ausgerichtet und bedient sich an der Produktpalette der jeweiligen Saison. Natürlich versuchen wir stets Produkte aus der Region zu beziehen. Unter der Woche bieten wir einen täglich wechselnden Mittagstisch an. Am Abend können Sie unser Menü bestellen oder à la carte essen.“

5. Viele Gaststätten aus dem Altenburger Land mit guter Google-Bewertung

Gut im Google-Ranking wird ebenfalls die Gaststätte „Zur Sprottenaue“ mit regionaler Küche in der Schmöllner Weststraße 27 bewertet. Google Nutzer vergeben 4,7 von 5 Sternen, ebenso wie bei der Gaststätte „Zum Dorfkrug“ in Haselbach. Mit 4,8 Sternen ist sogar die Pizzeria Agostino in Meuselwitz dabei.

Der kurze Einblick in die Gastronomie-Bewertungen des Altenburger Landes auf Google ist nicht vollständig und gibt lediglich Anregungen. In der Region findet sich garantiert für jeden Geschmack das passende Restaurant.

