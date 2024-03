Altenburger Land. Alarm in Schmölln: Pulverfund an Regelschule löst Großeinsatz aus – Polizei ermittelt. Was in der Region noch wissenswert ist.

Erneut „Pulver“ an Schmöllner Schule

Schmölln. Erneut kamen Feuerwehr und Polizei an der Regelschule in der Rudolf-Seyfarth-Straße zum Einsatz und leiteten in der Folge die Ermittlungen ein. Am Montagmorgen, dem 4. März, gegen 6:50 Uhr stellte eine Verantwortliche der Schule erneut eine pulvrige Substanz im nahen Umfeld der Schule (Eingangsbereich) fest. Folglich wurde der betreffende Bereich abgesperrt und der Gefahrgutzug der Altenburger Polizei rückte an. Eine Evakuierung des gesamten Schulgebäudes war nicht notwendig.

Im Verlauf des Einsatzes stellte sich zum Glück heraus, dass von der Substanz keine Gefahr für Leib oder Leben ausging. So konnte gegen 10:15 Uhr schließlich Entwarnung gegeben werden. Bei dem Pulver handelt es sich um eine Substanz aus der Lebensmittelverarbeitung.

Auch wenn es sich letztlich um eine ungefährliche Substanz handelt, kann hier keinesfalls von einem Kavaliersdelikt gesprochen werden. Vielmehr ermittelt die Altenburger Polizei zur Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gem. §126 StGB. Dabei werden nicht nur die strafrechtlichen Folgen in Betracht gezogen - es laufen ebenfalls Prüfungen zur Übernahme der Kosten des Einsatzes, welche sich schnell auf mehrere Tausend Euro belaufen können. Daher wird ausdrücklich vor Nachahmungstaten gewarnt.

Unfall in Gößnitzer Bahnhofstraße

Gößnitz. Am 4. März wurde die Polizei Altenburger Land zu einem Verkehrsunfall in die Bahnhofstraße gerufen. Dort hatte ein 60-jähriger Fahrer um 15:25 Uhr seinen Pkw eigentlich nur einparken wollen. Allerdings fuhr er dabei über eine hohe Verkehrsinsel, so dass ein Fahrzeug kippte und auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer wurde bei seinem Fahrmanöver verletzt und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der erheblich beschädigte Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Konzert in Jonaswalde

Jonaswalde. Auch in diesem Jahr steht die klangvolle Opitz-Orgel in der Kirche zu Jonaswalde im Mittelpunkt der dortigen Veranstaltungsreihe der Kirchgemeinde. Den Auftakt bildet ein besonderes Konzert am Sonntag, dem 10. März, 17 Uhr, mit dem ehemaligen Altenburger Schlossorganisten Felix Friedrich an der Orgel und seiner Frau Irmtraut Friedrich am E-Piano. Dieses Programm fasziniert durch das seltene Zusammenspiel der beiden großartigen Tasteninstrumente Orgel und Klavier. Dazu erklingen heitere, besinnliche und populäre Kompositionen aus verschiedenen Jahrhunderten vom Barock bis zum Pop.

