Altenburger Land. Osterkunst im Altenburger Land: Märchenhafte Eier und Sperrholzhasen locken nach Nöbdenitz. Auch Orchideenfans kommen auf ihre Kosten

Osterschau verbindet Handwerk, Natur und Gemeinschaft.

Orchideen und Osterdekor: Schau begeistert.

Bunte Ostereier und gehäkelte Langohren zum Kuscheln.

1000 bunte Eier, Stoffhasen und mehr – Osterdekor- und Orchideenschau in Nöbdenitz: Die Interessengemeinschaft Pfarrscheune der Kultur- und Bildungswerkstatt Nöbdenitz unter Leitung von Wolfgang Göthe lud am Sonntag, 10. März, wieder zu einer Osterdekor- und Orchideenschau in den Pfarrhof ein. Am Ausstellungsstand des Rositzer Ostereibemalers Peter Rehfeld staunten die Besucher über eine riesige Palette an bunten Eiern.

Ostereier und Kreativität in Hülle und Fülle in Nöbdenitz

„Heute sind unter anderem auch einige Ostereier mit Märchenfiguren dabei“, so Rehfeld gegenüber einer Besuchergruppe um Steffi Schirmer. Auch die Vollmershainerin war von der Vielfalt der Motive, die von Landschafts- bis hin zu Tierabbildungen reichten, begeistert. „Mutti, auf diesem Straußenei ist sogar eine große Amsel drauf“, freute sich deren Sohn Bruno.

Derweil wies Ausstellerin Birgit Tscheuschner anhand von Zweigsträußen, an denen Ostereier hingen, auf deren Fertigung mittels Tauchfärbung hin. „Hier an diesem Strauß hängen sogar gehäkelte Blüten, die Häschenköpfchen ähneln“, teilte die Altenburgerin Maria Linke ihrem Sohn Gustav mit, der ebenfalls staunend von Stand zu Stand mit tippelte.

Am Stand von Orchideenspezialist Gottfried Dinters (2.v.li.) erfreute man sich nicht nur am Anblick der Orchideenvielfalt, sondern erwarb auch gern welche. © Funke Medien Thüringen | Wolfgang Riedel

Bastlerin Heidemarie Baudach präsentierte gehäkelte Langohren, mit denen Kinder schon mal gern kuschelten. Klein-Matty aus Seelingstädt verliebte sich gar in einen der farbenfroh kreierten Stoffosterhasen. Erstaunliche kleine Kunstwerke bis hin zu Osterhasen aus Sperrholz stellten Hobbykünstler der Lebenshilfe Altenburg aus.

Dicht umlagert war stets auch der Orchideenstand von Gottfried Dinters. „Der aus Sachsen kommende Spezialist für Orchideenzucht erlernte in einer Orchideengärtnerei die Grundlagen der Zucht und machte dort seinen Gärtnermeister. Und er ist Mitglied im Verein der Orchideenfreunde Zwickau“, informierte Wolfgang Göthe, Chef der Interessengemeinschaft Pfarrscheune unter dem Dach der Kirche, mit Sicht auf Besucher, die Orchideen gerne auch kauften.

Gärtnermeister Gottfried Dinter ist Spezialist für Orchideenzucht. Wolfgang Göthe, Chef der Interessengemeinschaft Pfarrscheune Nöbdenitz

Im Hof des Pfarrscheunenobjektes genoss man nach Kaffee und Kuchen von Buffetdame Ilona Pohle auch den Anblick der von ihr aus Fichtenzweigen gebundenen großen Osterkrone mit vielen Ostereiern, die junge Osterfreunde des Kindergartens „Nemzer Rasselbande“ an diesem prächtigen Bindewerk befestigten. Ein festlicher Gottesdienst am Nachmittag mit Pfarrer Dietmar Wiegand und Musikerin Anneliese Pelz bereicherte schließlich das Ausstellungsgeschehen noch geistlich.

