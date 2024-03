Meuselwitz. Bei der Suche nach einem Mann, der zuvor Jugendliche bedroht haben soll, stößt die Polizei im Altenburger Land auf ein riesiges Waffenarsenal.

In Meuselwitz im Altenburger Land hat die Polizei am Montag bei einem 64 Jahre alten Mann eine Vielzahl von Hieb- und Stichwaffen, Gewehren sowie Munition gefunden und Ermittlungen eingeleitet. Wie die Polizei am Dienstag informierte, habe zuvor im Ort eine männliche Person zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren bedroht und beleidigt, worauf die Polizei zum Einsatz kam.

Bei der Suche nach dem Täter habe die Polizei dann den alkoholisierten 64-Jährigen in einer Gartenlaube angetroffen und die Waffen sichergestellt. Die rechtliche Bewertung der aufgefundenen Waffen erfolge jetzt durch die Kriminalpolizei und die Waffenbehörde des Landratsamtes. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Ob er auch die Jugendlichen bedroht habe, werde derzeit geprüft.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red