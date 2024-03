Altenburger Land. Berührendes, Unvergessenes und eine musikalische Zeitreise im Altenburger Land: So bunt ist der Theaterspielplan in den kommenden Tagen.

Philharmonie ehrt verfolgte Komponisten.

Comedian Harmonists: Verbotene Klänge.

Barockoper „Achille in Sciro“ erwacht.

Klangvoll und berührend: das 7. Philharmonische Konzert

Sie schufen Werke für ihre Zeit und weit darüber hinaus, fanden zu Lebzeiten große Anerkennung und wurden dennoch aus rassistischen oder politischen Gründen verfolgt und mit Aufführungsverboten belegt: Die Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, Tilo Medek und Paul Hindemith. Ihnen widmet das Philharmonische Orchester Altenburg Gera unter Leitung von Marco Parisotto im 7. Philharmonischen Konzert am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg ein klangvolles und berührendes Programm. Als Gastsolist wird der Marimba-Musiker Richard Putz erwartet. Eine Einführung in das Konzertprogramm findet um 18.45 Uhr in der gleichen Spielstätte statt.

Sie sind noch immer im Ohr: Die Comedian Harmonists

Ob „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder „Irgendwo auf der Welt“: Die Comedian Harmonists sind noch immer im Ohr. Doch die gefeierten Stars wurden zu ihrer Glanzzeit zur verbotenen Gruppe erklärt, trotz deutschen Liedguts. Der Grund: drei der Ensemble-Mitglieder waren Juden. Die A-cappella-Gruppe durfte so ab 1935 nicht mehr auftreten. Die Lieder sind unvergessen und leben jetzt im Theaterzelt Altenburg am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr noch einmal auf.

Dobitschens großer Sohn gelangt zu neuen Ehren

Die Brücke von Ostthüringen in das alte Griechenland schlägt das Musiktheater-Ensemble mit der Wiederentdeckung der Barockoper „Achille in Sciro“ des in Dobitschen im Altenburger Land geborenen Komponisten Johann Friedrich Agricola. Das spannende Werk um die bewegte Jugend der großen Sagengestalt Achill wird zum ersten Mal seit seiner Uraufführung 1765 auf die Bühne gebracht und verspricht ein besonderes Highlight der Saison zu werden. Das Theater Altenburg Gera widmet sich im Rahmen eines Thementages am Sonntag, 24. März, im Heizhaus Altenburg dem Helden und dem Komponisten. Der Eintritt für das Programm bis 17.30 Uhr ist frei.

„Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ - heute aktueller denn je

Warum wird eine junge Frau zur Mörderin an einem Journalisten? Der deutsche Schriftsteller Heinrich Böll hat das in seiner 1974 erschienenen Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ durchgespielt. Gut 50 Jahre nachdem er mit seiner Erzählung die massive Macht der Medien anprangerte, ist „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ durch Themen wie Shitstorms und Drohungen im Netz aktueller denn je – zu erleben am Sonntag, 24. März, um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg. Eine Einführung in das Stück findet eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn in der gleichen Spielstätte statt.