Altenburger Land. Alkohol war mehrmals im Spiel: Damit hatten es die Polizisten im Altenburger Land am Mittwoch zu tun.

Angetrunkener Audi-Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto

Ein 33-jähriger Mann wurde bei einem Unfall am späten Mittwochabend in Monstab verletzt. Er war mit seinem Audi auf der L 2173 unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er kam er laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksumfriedung. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Erste polizeiliche Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass der Fahrzeugführer unter Alkohol gestanden hat und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Geschwindigkeit in Schwanditz kontrolliert: VW mit 100 km/h am schnellsten

Polizeibeamte führten am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr in Schwanditz Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt hielten sich 54 Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebenen 50 km/h. Spitzenreiter war ein VW, welcher mit 100 km/h den Kontrollpunkt passierte. Er muss nun mit einem Bußgeldbescheid über 800 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Radfahrer mit 3,46 Promille in Altenburg gestoppt

Kurz vor 20:00 Uhr am Mittwochabend meldete der Eigentümer eines Pkw Chevrolet der Polizei, dass ein Radfahrer in der Münsaer Straße in Altenburg gegen sein Fahrzeug gefahren ist. Daraufhin rückten Polizeibeamte zum Unfallort aus. Bei der anschließenden Unfallaufnahme schien der 53-jährige Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen. Ein Messgerät bestätigte dies, es zeigte einen Wert von 3,46 Promille Atemalkohol an. Für den Radfahrer ging der nächste Weg ins Krankenhaus zur Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Ermittlungen zum Unfall nahm die Altenburger Polizei auf.