Altenburger Land. Plauderstunde in Schmölln und der MusicClub lässt es krachen: Das könnte interessant werden in den nächsten Tagen im Altenburger Land.

Ein Leben für die Gastronomie - Heidi Hindemith plaudert in Schmölln

Ein Leben für die Gastronomie - aus dem Nähkästchen plaudert darüber Heidi Hindemith aus Schmölln, die viele Jahre lang das Hotel und Restaurant „Bellevue“ führte. Am Mittwoch, 3. April, ist sie um 19 Uhr zu Gast im Reussischen Hof bei der Plauderstunde mit Frank Hübschmann. Sie gewährt zudem Einblicke in die legendäre „Esse“ sowie in die lange Zeit auf dem Pfefferberg im Hotel „Bellevue“.

Altenburger Erlebnisportal über Ostern geöffnet

Wer über Ostern das Erlebnisportal am Altenburger Markt 2 besuchen möchte, kann das zu folgenden Zeiten: Karfreitag, 29. März geschlossen, Karsamstag, 30. März von 10 bis 14 Uhr, Ostersonntag, 31. März von 10 bis 14 Uhr und Ostermontag, 1. April geschlossen. Nach Ostern gelten wieder die regulären Öffnungszeiten für das Portal neben dem Rathaus: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Besucherinnen und Besucher können sich analog und digital über Sehenswürdigkeiten Altenburgs, des Altenburger Landes und des Freistaates Thüringen informieren, der Eintritt ist frei.

Führungen und Aktionstag im Deutschen Landwirtschaftsmuseum

Das Schloss Blankenhain lädt am Ostersonntag, 31. März, von 14 bis 16 Uhr zur Sonderführung mit Schulstunde in der Alten Dorfschule „Griffelstift und Schiefertafel“. Am Ostermontag, 1. April, steigt der Osteraktionstag mit Basteln und österlichem Brauchtum von 13.00 bis 16.00 Uhr „Osterhasen, Eier und noch mehr“.

Feuerwehrpauschale: Rund 330.000 Euro für das Altenburger Land

2024 sollen rund 330.000 Euro an Feuerwehrpauschale vom Land Thüringen sollen in das Altenburger Land fließen. Darüber informiert der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Zippel. Laut Angaben des Thüringer Innenministeriums erhalten die Gemeinden im Altenburger Land ab April automatisch die entsprechenden Zuwendungsbescheide in Höhe von 300 Euro für jedes ehrenamtliche Mitglied der Einsatzabteilung ihrer Freiwilligen Feuerwehr. Die Mittel sollen dann bis zum 15. Mai 2025 zur Beschaffung verwendet werden können, die Auszahlung ist für November angekündigt.

Karten sichern für Purple Callas im MusicClub Schmölln

Purple Callas ist am Freitag, 5. April, zu Gast im MusicClub Schmölln. Die Band hat sich dem musikalischen Erbe der legendären Hardrock-Band Deep Purple verschrieben und spielen Songs aus allen musikalischen Epochen dieser Band. Die Besucher erwartet eine energiegeladene Show, einschließlich der typischen Soloeskapaden. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Aufgrund großer Nachfrage und begrenzter Platzkapazität im MusicClub Schmölln empfiehlt es sich, den Onlineverkauf über www.musicclub-sln.de zu nutzen.