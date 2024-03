Altenburger Land. Das sind die aktuellen Polizeimeldungen aus dem Altenburger Land.

Diebe schlagen Autoscheibe ein und stehlen Geldbörse

Ein Auto wurde am Montagmittag in Rositz ausgeräumt. Der Besitzer hatte es in der Schulstraße geparkt und ging seiner Wege. Als er 90 Minuten später zurückkam, war die Seitenscheibe seines Wagens eingeschlagen. Im Inneren seines Fahrzeuges fehlte seine Geldbörse, die der oder die Täter offenbar gestohlen haben. Die Tat geschah zwischen 11 und 12.30 Uhr am Montag in der Rositzer Schulstraße. Die Altenburger Polizei ermittelt wegen Diebstahl und sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können: (03447) 4710.

E-Scooter aus Hausflur in Altenburg gestohlen

Bislang unbekannte Täter stehlen am Montag einen E-Scooter der Marke Zamelux Green in Altenburg. Der Scooter war im Tatzeitraum von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Altenburger Berggasse abgestellt. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude und stahlen das schwarze Gefährt. Die Altenburger Polizei ermittelt nun dazu.

Mintgrüner Toyota in Altenburg gestohlen

Den Diebstahl ihres mintgrünen Toyota meldete bereits am Freitag die 32-jährige Eigentümerin des Fahrzeuges der Polizei. Offenbar in der Nacht von Donnerstag zu Freitag stahlen Unbekannte das in der Altenburger Burgstraße abgestellte Fahrzeug mit ukrainischem Kennzeichen. Die Altenburger Polizei ermittelt nun und nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib des Fahrzeuges entgegen: Telefon (03447) 4710.