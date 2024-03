Altenburger Land. Von Straßenbau bis wilde Weidetiere auf Phönix-Nord: Das sind die momentanen Vorhaben und Termine im Altenburger Land.

Fahrradfreundlichkeit von Altenburg wird erkundet

Der Kreisverband Gera-Ostthüringen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Thüringen e.V. (ADFC) lädt am Dienstag, 9. April, Vertreterinnen und Vertreter aus Stadtpolitik und -verwaltung zu einer Radtour durch Altenburg ein. Ab 18:00 Uhr sollen vom Rathaus aus bauliche und verkehrsorganisatorische Probleme und mögliche Lösungen für den Radverkehr auf eine Runde durch die Stadt erfahren und erörtert werden. Mit der Tour wird an positive Erfahrungen der letzten Jahre angeknüpft. Im Mai 2022 stand die Strecke vom Großen Teich und vom Markt über den Bahnhof bis nach Altenburg Nord und zurück im Mittelpunkt, 2023 ging es um die Anbindung des westlichen Stadtgebietes an die Innenstadt und in Richtung Bahnhof. Wie gut oder schlecht sich der Weg mit dem Rad bewältigen lässt, war für die Vertreter aus dem Stadtrat und der Stadtverwaltung direkt zu erleben. 2024 gilt das Interesse der Verbindung von Altenburg Südost und Klinikum zum Stadtzentrum und zum Bahnhof. Zum Abschluss sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Gespräch in den Fahrrad-Selbsthilfe-Treff vom RADiologie e.V. in der Frauenfelsstraße eingeladen.

Bebelstraße in Meuselwitz voll gesperrt

Ab April ist die Bebelstraße ab Einfahrt Altenburger Straße bis zum Abzweig Georgenstraße in Meuselwitz voll gesperrt. Geplanter Baubeginn ist voraussichtlich der 8. April. Der Abschluss der Arbeiten ist für Ende August 2024 avisiert. Der grundhafte Ausbau beinhaltet die Erneuerung der Gehwege, der Trink- und Abwasserleitungen inklusive der Hausanschlüsse, von Teilen der Gasleitung, der Straßenbeleuchtung mit Umstellung auf LED sowie außerdem den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle auf Höhe Gymnasium. Die Maßnahme ist eine Zusammenarbeit der Stadt Meuselwitz gemeinsam mit dem Eigenbetrieb der Stadt „Stadtwerke Schnaudertal“ (ESS), dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr sowie der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (EWA).

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Grünes Licht für Meuselwitzer Photovoltaik-Freiflächenanlage

Durch den Meuselwitzer Stadtrat wurde die Realisierung der Photovoltaik-Freiflächenanlage „Am Auholz“ beschlossen. Damit ist ein weiterer Schritt zugunsten der Realisierung einer rund 51 Hektar großen Photovoltaik-Freiflächenanlage „Am Auholz“ Meuselwitz geschafft, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Zuge der Maßnahme erfolgt durch den Investor der Rückbau des Garagenkomplexes in der Rudolf-Breitscheid-Straße mit Abriss und Entsorgung des Abrissmaterials. Die Entsiegelung erfolgt parallel zum Baustart des Solarparks.

Mehr als 600.000-Euro-Investition für Meuselwitzer Feuerwehr

Der Stadtrat der Stadt Meuselwitz hat in seiner jüngsten Sitzung die Neubeschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF 10 für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Meuselwitz mit einer Gesamtinvestition von 607.514 Euro beschlossen. Der Erwerb des neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Stadt ist laut Stadtverwaltung eine entscheidende Investition in die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Eine leistungsfähige Gefahrenabwehr basiert auf einer zeitgemäßen technischen Ausstattung. Mit der Neuanschaffung wird auch die Einsatzbereitschaft der Kameradinnen und Kameraden gewürdigt. Gefördert wird die Anschaffung mit Mitteln des Freistaates Thüringen in Höhe von 125.000 Euro.

Sperberstraße in Altenburg voll gesperrt

Am Dienstag, 2. April, muss die Sperberstraße erneut für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Hausweg und der Schwanenstraße. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 9. April dauern und ist erforderlich, um die Gasniederdruckleitung an das vorhandene Gasnetz anzubinden. Sie ist Teil der bereits seit dem vergangenen Jahr im Hausweg stattfindenden Bauarbeiten zur Umverlegung der Trinkwasserleitung, teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit. Aufgrund der bereits bestehenden Sperrung der Sperberstraße in Höhe Falkenplatz werden die Schwanenstraße und die Reiherstraße während der Maßnahme zur Sackgasse und sind nur aus Richtung Erich-Mäder-Straße erreichbar.

Auf der Suche nach wilden Weidetieren auf „Phönix Nord“

Die Bergbaufolgelandschaft „Phönix Nord“ bei Falkenhain stellt einen Hotspot der Artenvielfalt in der sonst intensiv genutzten Kulturlandschaft des Altenburger Landes dar. Es sind vor allem die großflächigen Sonderbiotope wie offene Böden und Sand-Trockenrasen sowie Rest- und Kleingewässer mit ausgedehnten Schilfbeständen und Sumpfzonen, die seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten Lebensräume bieten. Doch gerade diese Flächen unterliegen einer rasanten Sukzession, sodass Birkenaufwuchs und die Entwicklung dichter Altschilfbestände den Naturschutzwert dieser Flächen herabsetzen und die Habitate der vom Aussterben bedrohten Arten verloren gehen. Um diesen Prozess aufzuhalten, initiierte die Naturforschende Gesellschaft Altenburg e. V. (NfGA) Projekte für die Einrichtung einer Weidelandschaft mit „großen Grasern“. Seit einigen Jahren leben nun wilde Wasserbüffel, Taurusrinder und Exmoor-Ponys im Tagebaurestloch „Phönix Nord“ und gestalten durch ihr Fress- und Bewegungsverhalten vielfältige Lebensräume. Mit Informationen zum Gebiet und Projekt führt am Sonntag, 7. April, der Projektleiter Simon Rockstroh (NfGA) durch das anderthalb Quadratkilometer große Naturschutzgebiet und begibt sich mit den Exkursionsteilnehmern natürlich auch auf die Suche nach den wilden Weidetieren. Treffpunkt ist 13 Uhr in Falkenhain, Kreuzung Friedrich-Engels-Straße und Gartenstraße (am alten Rittergut).