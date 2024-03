Schmölln. Sitzbänke umgestellt, Pflasterarbeiten im Zentrum und anderes mehr: Das ist los in der Stadt Schmölln.

Sitzbänke in Schmölln nicht eigenmächtig umsetzen

In der letzten Zeit ist es vorgekommen, dass die von den Mitgliedern des Heimat- und Verschönerungsvereins Schmölln im Stadtgebiet von Schmölln aufgestellten und verankerten Bänke umgestellt wurden. So am Kellerberg: Dort wurde eine Bank, die den Blick auf den Weidengrund und in Richtung Nitzschka gewährte, aus der Verankerung gerissen und an einer anderen, nahegelegenen Stelle hingestellt. Wie Vereinschef Hans-Jürgen Krause informiert, steht die Bank dank der Mitarbeiter des Schmöllner Bauhofes nun wieder an ihrem ursprünglichen Ort. Krause bittet darum, Änderungswünsche für die Sitzbänke an den Heimat- und Verschönerungsverein heranzutragen und nicht eigenmächtig zu handeln. ulg

Pflastersteine auf dem Schmöllner Amtsplatz neu gesetzt

Gegenwärtig laufen Pflasterarbeiten rund um den Brunnen auf dem Schmöllner Amtsplatz. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt, sollten ursprünglich nur einige lose Pflastersteine neu eingesetzt werden. Im Zuge der Arbeiten stellte sich allerdings heraus, dass das in größerem Umfang als zunächst angenommen erforderlich ist. Wie der städtische Bauhof mitteilt, werden diese Arbeiten am Mittwoch abgeschlossen, die aktuelle Absperrung des Areals wird am Donnerstag, 28. März, abgebaut. jabo

Hundewiese im Kummerschen Weg wieder nutzbar

Die städtische Hundewiese im Kummerschen Weg in Schmölln ist wieder nutzbar. Nach der Beseitigung eines Sturmschadens vom Januar 2024 - eine Weide war starkem Wind zum Opfer gefallen - und umfangreichen Pflegeschnitt-Arbeiten im Februar war das Areal so zerfahren worden durch schwere Technik, dass die Hundewiese am Kummerschen Weg kaum betreten werden konnte, weil der Boden so schlammig war. Der Bauhof der Stadt Schmölln hat nun das Gelände abgezogen und befestigt. jabo

