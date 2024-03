Altenburger Land. Mehr als tausend Besucher wollen Frühlingserwachen an diesem Ort im Altenburger Land erleben: Warum das so ist und wer dazu beiträgt.

Wo Tradition auf Kreativität trifft.

Warum Regionales im Fokus steht.

Hier steigt das Fest für die Gemeinschaft.

Ostern an der Bockwindmühle Lumpzig - das ist ein Treffpunkt für alle, die das Altenburger Land hautnah erleben wollen. Und so kam es, dass sich am Samstag schon weit vor 11 Uhr und damit vor der offiziellen Eröffnung des Spektakels eine lange Schlange Wartender am Zaun des Mühlengeländes schlängelte.

„Wir öffneten die Tore deshalb schon deutlich vor 11 Uhr und seitdem reißt der Gästestrom nicht ab“, erzählt Ute Lukasch, die am Eingang des Mühlengeländes den Eintritt organisierte. Für Kinder war der frei, zwei Euro kostete er für Erwachsene. Nicht wenige der Besucherinnen und Besucher aus ganz Ostthüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gaben gern mehr und spendeten somit für den Verein Altenburger Bauernhöfe, der das österliche Spektakel Jahr für Jahr organisiert und sich um den Erhalt der historischen Bockwindmühle in Lumpzig kümmert.

Maike Steuer stellt in Lumpzig ihren Kreativkonsum Kriebitzsch vor und gibt Antworten, wie in der heutigen Zeit Nahversorgung für Kopf, Herz und Bauch im ländlichen Raum aussehen kann. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

Ein Forum für Händler und Kreative aus dem Altenburger Land

Der Verein bietet mit Ostermarkt und Mühlentag zu Pfingsten stets auch ein Forum Händler, Hofläden, Direktvermarkter und Kreative aus dem Altenburger Land. Beispielsweise für Maike Steuer vom Kreativkonsum Kriebitzsch. Die junge Frau hatte zwar ein riesige Bastel- und Spielangebot im Gepäck, mit dem sich am Ostersamstag nicht nur die jüngsten Gäste vergnügten. Sondern Maike Steuer stellte bei der Gelegenheit auch ihr Herzensprojekt vor: den Kreativkonsum in Kriebitzsch und den dazugehörigen Verein. Mit ihm und als Einzelunternehmerin tritt sie in Kriebitzsch den Beweis an, wie in der heutigen Zeit Nahversorgung für Kopf, Herz und Bauch im ländlichen Raum aussehen kann. Ort des Geschehens ist der alte Konsum im Dorf. Ein 100 Jahre altes Gebäude, das nach langem Leerstand wieder wachgeküsst werden soll. Ein Ort soll entstehen für Austausch, Miteinander und des Ausprobierens.

Händler und Kreative aus dem Altenburger Land begeistern an der Bockwindmühle Lumpzig: Hier Flechtwerkgestalterin Gloria Bohn aus Altenburg im Gespräch mit Gerda Wolf aus Zeitz. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

Händler und Gäste kommen gern wieder - Jahr für Jahr

Stammgast mit ihren Produkten ist auf dem Ostermarkt an der Lumpziger Bockwindmühle Flechtwerkgestalterin Gloria Bohn. Die Altenburgerin ist, wie sie sagt, bestimmt schon seit 17 Jahren mit von der Partie, wenn an der Bockwindmühle und im dortigen Kulturstall der Frühling eingeläutet wird. „Es ist einfach toll hier, die Stimmung ist prima und die Leute sind immer nett“, lobt sie. Gut findet sie vor allem, dass sie hier ein stetiges Forum hat, um ihre Kunst aus Naturmaterialien anzubieten. Abnehmer finden sich immer. Wie beispielsweise Gerda Wolf aus Zeitz, die zur treuen Besucherschar des Ostermarktes gehört. „Dafür reise ich gerne aus Zeitz an. Das Angebot hier ist schön und ich finde es gut, dass es so viel aus dem Altenburger Land zu entdecken gibt“, sagt sie.

Uwe Schlag (l.) und Horst Schmidt von der Schnitzergruppe des Heimatvereines Droßdorf fehlen nicht beim Ostermarkt an der Lumpziger Bockwindmühle. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

Angetan von dem Osterrummel an der Lumpziger Bockwindmühle sind auch Horst Schmidt und Uwe Schlag von der Schnitzergruppe des Heimatvereines Droßdorf. Das vierte Mal sind sie mit dabei und nach wie vor begeistert von der Stimmung hier. Mitgebracht haben die beiden Männer die Ergebnisse aus der 14-köpfigen Schnitzergruppe. „Wir machen das ja zu unserem Zeitvertreib und können unsere Arbeiten daher auch zu sehr günstigen Preisen anbieten“, erläutert Horst Schmidt. Einen kleinen Plausch und manch‘ lustige Anekdote gibt es bei den Herren gratis dazu.

Das Altenburger Land von seiner besten Seite zeigen

Das Altenburger Land von seiner besten Seite und in seiner ganzen Vielfalt zeigen - das ist auch das Hauptanliegen des Ostermarktes und seines Organisatorenteams vom Verein Altenburger Bauernhöfe. „Die Händler sind schließlich unsere Partner, auf die wir nicht verzichten wollen“, umreißt Karina Boldys. Sie ist Mitglied im Verein und passenderweise auch Dorfkümmerin, die unter anderem für den Schmöllner Ortsteil Lumpzig zuständig ist.

Die Mühen der Organisatoren hatten sich am Samstag jedenfalls gelohnt: Schmöllner Mutzbraten, Ziegenprodukte vom Hollerhof Jonaswalde, Altenburger Ziegenkäse aus Hartha, Blühendes und Grünendes für Balkon und Garten aus hiesigen Gärtnereien, Kartoffelpuffer und Mühlenbrote aus Lumpzig und noch viel mehr: Wer auf regionale Produkte aus war, wurde am Fuße der Bockwindmühle Lumpzig fündig.

Mehr zum Thema

Die Bilder vom Ostermarkt an der Bockwindmühle Lumpzig Lockt Jung und Alt magisch an - auch an Ostern: Die Bockwindmühle in Lumpzig © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Lockt Jung und Alt magisch an - auch an Ostern: Die Bockwindmühle in Lumpzig © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Der Ostermarkt in Lumpzig ist alljährlich auch ein Forum für Händler und Kreative aus dem gesamten Altenburger Land. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Hoch hinaus auf dem Ostermarkt an der Bockwindmühle Lumpzig: Die große Wippe mit Nestschaukeln macht es möglich. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Stets dicht umlagert beim Ostermarkt an der Bockwindmühle: der große Bastel- und Spieltisch des Kreativkonsums Kriebitzsch. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Kein Ostermarkt in Lumpzig ohne sie: Die Musikanten vom Spielmannszug Lumpzig. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Uwe Schlag (l.) und Horst Schmidt von der Schnitzergruppe des Heimatvereines Droßdorf fehlen nicht beim Ostermarkt an der Lumpziger Bockwindmühle. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Händler und Kreative aus dem Altenburger Land begeistern an der Bockwindmühle Lumpzig: Hier Flechtwerkgestalterin Gloria Bohn aus Altenburg im Gespräch mit Gerda Wolf aus Zeitz. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Mutzbratenstadt Schmölln grüßt alle Gäste an der Bockwindmühle in Lumpzig. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Maike Steuer stellt in Lumpzig ihren Kreativkonsum Kriebitzsch vor und gibt Antworten, wie in der heutigen Zeit Nahversorgung für Kopf, Herz und Bauch im ländlichen Raum aussehen kann. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Der darf auch beim Ostermarkt an der Bockwindmühle Lumpzig nicht fehlen: Schmöllner Mutzbraten. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Stets dicht umlagert beim Ostermarkt an der Bockwindmühle: die Spiel- und Bastelangebote des Kreativkonsums Kriebitzsch. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath 1 / 12

Eine Einladung, die geschätzt mehr als tausend Besucher am Samstag gerne annahmen. Der Ansturm war so riesig, dass bereits nach wenigen Stunden Mühlenbrote und Kartoffelpuffer ausverkauft waren und Getränke nachgeordert werden mussten. „Ein Wahnsinn. Aber ein schöner“, zog Karina Boldys bei einer kurzen Verschnaufpause ein erstes Fazit. Der Einsatz von rund 20 Leuten hinter und vor den Kulissen des Ostermarktspektakels vom Verein Altenburger Bauernhöfe hatte sich also gelohnt.

Das ist 2024 los am Fuße der Lumpziger Bockwindmühle

Der Ostermarkt war indes der Auftakt für die Veranstaltungssaison des Vereines und an der Bockwindmühle. Hier wartet mit dem Mühlentag alljährlich am Pfingstmontag schon die nächste Einladung auf Gäste aus nah und fern. Auch können sich vor allem Theaterfreunde wieder auf die abendlichen Aufführungen im Rahmen des Krabat-Festivals in der Bockwindmühlen-Kulisse freuen im Sommer. Darüber hinaus können Führungen an und in der Bockwindmühle auch außerhalb der Veranstaltungen und Öffnungszeiten gebucht werden.

Kontakt, Anfragen: Karina Boldys 0173 6372226 sowie Verein Altenburger Bauernhöfe, Friedrich-Ebert-Straße 12 in Altenburg, E-Mail sekretariat@altenburger-bauernhoefe.de

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land