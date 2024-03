Altenburger Land. Gemeinsinn für einen guten Zweck im Altenburger Land. Freibadbetreiber lädt zu Osterfeuer und Familienspaß.

Spaß und Spiele für guten Zweck.

Ostereinnahmen helfen für Großprojekt.

Freibadbetreiber scheut keine Mühen.

Ostereiersuche im Freibad - in Vollmershain war das zum dritten Mal möglich. Eingeladen zu diesem Spektakel hatte der Sport- und Badverein im Dorf und keine Mühe für dieses Osterspektakel gescheut.

80 bunt gefärbte Ostereier waren im weitläufigen Freibadgelände versteckt und musste von der vielköpfigen Kinderschar gefunden werden. Am Ende winkte für jeden Finder ein prall gefüllter Beutel voller Osterüberraschungen.

Buntes Programm für Jung und Alt

Zum dritten Mal veranstaltete der Sport- und Badverein dieses Osterspektakel für Familien im Dorf und anliegender Ortschaften und wartete außerdem mit einem bunten Programm auf. Das Kinderkarussell drehte sich, ebenso ein Glücksrad für Jung und Alt. Es gab Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Der 1. Vollmershainer Schalmeienverein läutete am frühen Abend zudem das große Osterfeuer ein, das am Rande des Freibadgeländes entzündet wurde.

Nichtschwimmerbecken muss saniert werden

Der Erlös dieses Nachmittags und alle Spenden, die darüber hinaus eingenommen wurden, fließt in die Freibadkasse. Aus der will der Sport- und Badverein in diesem Jahr die Sanierung des Nichtschwimmerbeckens finanzieren. Die Saisoneröffnung im Freibad Vollmershain ist für den 1. Juni geplant.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land