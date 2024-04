Altenburger Land. Ein Festsaal swingt, in der Bibliothek wird gezaubert und noch vieles mehr: Das sind Termine und Meldungen für das Altenburger Land

Dixieland im Ponitzer Schloss

Am Samstag, 6. April, 19:30 Uhr gastiert die Meeraner Dixieland Band Steep Wall Stompers im Festsaal im Marlis Kressner des Renaissanceschlosses Ponitz. Die Band - ihr Name soll an das nicht nur bei Radsportfreunden bekannte Wahrzeichen, die „Steile Wand von Meerane“ erinnern – ist eines der Kinder des Internationalen Dixieland Festivals in Dresden, beim alljährlichen Treffen der Dixie Welt in der Elbestadt fand man sein Fenster zur Welt. Seit der Gründung haben mehr als 40 Musiker in der Band mitgespielt, deren Besetzung mit sieben Musikern immer gleich geblieben ist. Die Tanzmusik der 1920er und 1930er Jahre, der ureigene Dixieland im New Orleans Stil, hat sich auch über die Jahrtausendwende nicht unterkriegen lassen.

Ausschuss tagt in Gößnitzer Stadthalle

Die nächste Sitzung des Bau-, Grundstücks- und Umweltausschusses des Stadtrates Gößnitz findet am Montag, 8. April, in der Gößnitzer Stadthalle statt. Beginn ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil der Zusammenkunft stehen unter anderem Informationen des Bürgermeisters, Anfragen der Stadträte sowie die Einwohnerfragestunde.

Schmöllner Judo-Mädchen erfolgreich in Greiz

Die erfolgreichen Judo-Mädchen aus Schmölln. © Funke Medien Thüringen | Ivo Schöne

Acht Judoka des PSV Schmölln nahmen am Greizer Turnier um den Schlosspokal teil. Für die jungen Sportlerinnen war es eine Vorbereitung auf die kommenden Meisterschaften. Gemeinsam mit 178 anderen Sportlern aus 17 Vereinen wurde um den Schlosspokal gerungen. In starken Kämpfen versuchten sie, ihre erlernten Techniken anzuwenden. Belohnt wurden Luna Täuscher, Helene Stopfkuchen, Mia Großmann und Lene Jungmann mit einer Silbermedaille. Saskia Jozwiak, Leni Reinold und Annika Sollner sicherten sich Bronze. Ivo Schöne

Tierischer Vorlesezauber in Altenburg

Beim kommenden Vorlesezauber in der Altenburger Stadtbibliothek in der Lindenaustraße 14 am Donnerstag, 4. April, 16 Uhr wird sich für die 6- bis 8-jährigen Kinder alles um das Thema Tierheim drehen. Spannende Geschichten werden vorgelesen und die Mädchen und Jungen erfahren viel Wissenswertes über Hunde, Katzen und andere Tiere, die im Tierheim, manchmal kürzer, manchmal länger zu Gast sind. Eine Anmeldung unter (03447) 315058 oder per E-Mail bibliothek@stadt-altenburg.de ist empfehlenswert.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land