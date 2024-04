Altenburger Land. Von Beach-Volleyball bis Sternschnuppen-Picknick – wo im Altenburger Land sich die ganze Welt des Spielens entdecken lässt.

Neuer Termin für Spielefest.

Sternschnuppen-Nächte mit Picknick.

Wo Spiel und Spaß ganz groß geschrieben werden.

Auch wenn äußerlich nicht unbedingt erkennbar - die Bauarbeiten am Altenburger Josephinum gehen gut voran. Laut Stadtverwaltung Altenburg soll hier unter dem Slogan „YOSEPHINUM – Erlebe die Welt des Spielens“ eine interaktive multimediale Spielewelt entstehen. Begleitend dazu plant die Stadt Altenburg in diesem Jahr etwas Besonderes.

Erstmals wird das Altenburger Spielfest veranstalten. Der Plan ist, dieses Event zum Altenburger Spielfestival zu entwickeln.

So soll das Josephinum nach den Vorstellungen des Weimarer Architekturbüros Junk und Reich nach dem Umbau aussehen. © Junk und Reich | Junk und Reich

Die ganze Vielfalt des Spielens

Das Festival soll auf unterschiedlichen Ebenen die ganze Vielfalt des Spielens wiedergeben. Vom interaktiven Mitmachspiel für alle Altersklassen über Spiele(tausch)märkte, Online-Games, Spiele-Ausstellungen bis hin zur Thematik Spielwissenschaft mit ihren unterschiedlichen Fachdisziplinen, um nur einige mögliche künftige Module zu erwähnen, heißt es weiter.

Spielefest vom Markt an den Großen Teich verlegt

Das für das erste Juni-Wochenende angekündigte 1. Altenburger Spielefest auf dem Marktplatz der Stadt Altenburg wurde auf den 9. und 10. August und an den Großen Teich in Altenburg verlegt. Gründe hierfür sind laut Mitteilung der Stadt Altenburg die letztendlich zu große Schräglage des Marktes für das geplante Beach-Volleyballfeld. Auch die wenigen Schattenplätze auf dem Markt sowie die Häufung der Großveranstaltungen in der Innenstadt unter Berücksichtigung der Belastung der Anwohner und Händler haben bei der Entscheidung, das Spielfest im August am Großen Teich zu veranstalten, eine Rolle gespielt.

Von Sternschnuppen-Picknick bis Orchesterapparat in Blech

Die beiden Tage im August stehen unter dem Motto „Sternschnuppen-Nächte am Großen Teich“, da in diesem Jahr die meisten Sternschnuppen zwischen dem 9. - 13. August auf der gesamten Nordhalbkugel zu sehen sein werden. Angedacht ist unter anderem ein Sternschnuppen-Picknick, das der Astronomieverein Altenburg begleitet. Die Wiesen zwischen dem Sport- und Spielplatz Kleiner Festplatz und der Brücke zum Inselzoo bieten an beiden Tagen interaktive spielerische Mitmachangebote wie das Metallophon – ein multifunktionaler Orchesterapparat für die Sinfonie in Blech, die mobile Musikbaustelle Klangkanal mit kommunizierenden Röhren aus dem Untergrund, Graffiti-Wände der Farbküche Altenburg und vieles andere mehr.

Entspannt genießen in lauer Sommernacht in Altenburg

Nach Einbruch der Dunkelheit laden XXL-LED Leuchtspiele, eine LED- und Feuershow, beleuchtete Stelzenläufer, eine schillernde Seifenblasenshow zum Mitmachen und „Rabazz“ – Die Schwarzlicht-Drumshow aus Erfurt ein. Der Fokus liegt dabei eher auf dem entspannten Genießen einer lauen Sommernacht, weniger auf lauter Partymeile, so Altenburgs Sprecher Christian Bettels weiter.

Ein extra errichtetes Beach-Volleyballfeld wird für sportliche Angebote ebenso genutzt wie für einen großen Sandburgen-Wettbewerb, ein lustiges Tauziehen mit dem Oberbürgermeister, eine stimmungsvolle Beach-Party unterm Sternhimmel, Sand- und Strandspiele für Groß & Klein und anderes mehr.

Mehr zum Thema

Sternschnuppen-Umzug mit Sandmann und Märchen-Oma

Gegenwärtig wird geprüft, ob der Ruder- und Tretbootverleih auch bei Dunkelheit mit stimmungsvoll geschmückten Booten stattfinden kann. Am Freitag, 9. August, wird es einen musikalisch begleiteten Sternschnuppen-Umzug für Kinder mit anschließendem Abendgruß geben, die Märchen-Oma liest passend zum Motto eine Sternschnuppengeschichte und das Sandmännchen begleitet die Kinder zur Nacht. In die Veranstaltung am 9. und 10. August wird das diesjährige Inselzoofest zum 70-jährigen Bestehen des Inselzoos integriert.

Beachvolleyball und noch viel mehr

Am Sonntag, 11. August, wird der Volleyballverein Altenburg das Beachfeld nutzen und freut sich auf viele Zuschauer und Interessenten. Da an diesem Tag auch das Teehauswiesenkinderfest im Schlosspark stattfindet, möchte die Stadt Altenburg keine Konkurrenzveranstaltung gegenüber dem Förderverein Teehaus Altenburg e.V. durchführen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land