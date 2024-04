Schmölln/Altenburg. Meldungen, Polizeinachrichten und Ankündigungen aus Schmölln, Altenburg und der Region.

Das sind die Nachrichten aus dem Altenburger Land für den heutigen Tag.

Zwei Autofahrer mit fast drei Promille in Schmölln und Lucka hinter dem Steuer

Am Samstag, dem 30. März, stoppten Polizeibeamte gegen 22.50 Uhr einen Lkw Mercedes Sprinter, welcher ihnen in Lucka in der Meuselwitzer Straße durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest, wie es in der Polizeimeldung heißt. Bei ihm konnte ein Atemalkoholwert von 2,56 Promille ermittelt werden. Es wurde Blutentnahme durchgeführt, eine Sicherheitsleistung erhoben und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Bereits am Vormittag, gegen 10.45 Uhr, war nach Zeugenhinweisen in Schmölln ein 57-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, welcher mit seinem Pkw Renault in Schlängellinien auf der Bundesstraße 7 fuhr und mehrere Bordsteine rammte. Ein anschließender Atemalkoholtest hatte bei ihm einen Wert von 2,78 Promille ergeben.

Straße in Schmölln bis 19. April gesperrt

Laut Stadtverwaltung Schmölln ist die Rosenstraße/Ecke Am Göhrenanger noch bis 19. April voll gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten für die Verlegung eines Trinkwasseranschlusses.

Neue Ausstellung im Rathaus Schmölln

Am Donnerstag, 11. April, findet ab 19 Uhr in der Schmöllner Rathausgalerie die Vernissage zur Ausstellung „Stringart“ von Simone Weiß statt. Simone Weiß ist die Erschafferin außergewöhnlicher Bilder. Sie kam vor 18 Jahren vom Erzgebirge ins Altenburger Land. Stringart ist ein Sammelbegriff für eine Bildgestaltungstechnik. Durch das Aneinanderreihen verschiedener Garne und deren Fixierung auf einem festen Untergrund entstehen Garnbilder. Mit diesen Nagelspannbildern kam die Künstlerin vor 23 Jahren das erste Mal in Berührung. Von den geometrischen Formen war sie so fasziniert, dass sie diese selbst ausprobieren musste, heißt es in der Ankündigung. Für die Herstellung nutzt sie Garne aus Viskose, Polyester oder Baumwolle. Die Holzplatten sind meist Mitteldichte Holzfaser (MDF), die Farben sind auf Acrylbasis und Bilderrahmen mit Glas eignen sich hervorragend zum Bespannen. Bis zum 16. Mai werden die Kunstwerke zu den Öffnungszeiten des Rathauses Schmölln in der Galerie zu sehen sein.

Goethe-Gesellschaft Altenburg widmet sich Goethes geliebter Schwiegertochter

Goethes „geliebte Schwiegertochter“ steht im Mittelpunkt des nächsten Vortrags der Goethe-Gesellschaft Altenburg. Am 8. April, ab 18 Uhr, referiert die Kunst- und Sprachwissenschaftlerin Francesca Müller-Fabbri im Lindenau-Museum Altenburg in der Kunstgasse 1 über Ottilie von Goethe. Ottilie von Goethe (1796–1872) wurde schon von ihren Zeitgenossen überaus kontrovers wahrgenommen. Ihre selbstbestimmten Lebensentscheidungen irritierten und faszinierten ihre Mitmenschen ebenso wie ihr freiheitsliebender Geist. Darüber hinaus schuf sie ein intellektuelles Lebenswerk. So wirkte sie nicht nur als Herausgeberin des Journals „Chaos“ und als Agentin des englisch-deutschen Kulturtransfers, sondern auch als Unterstützerin einer neuen Generation von Kunstschaffenden in Weimar, Leipzig und Wien. Ferner war sie schriftstellerisch sowie politisch tätig. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Weitere Informationen zum Veranstalter finden Sie unter www.goethe-altenburg.de.

Ausschuss in Altenburg will über die Entwicklung des Inselzoos sprechen

Die nächste Sitzung des Jugend-, Senioren- und Familienbeirats der Stadt Altenburg findet am Donnerstag, dem 11. April, ab 18.30 Uhr im Stadtteilzentrum Altenburg-Nord statt. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils stehen unter anderem die Punkte: Vorstellung Entwicklungsbericht Inselzoo, Austausch Einwohnerbudget 2025, der Imagefilm der Schule und die Vorberatung von Beratungsgegenständen für den Stadtrat und seine Ausschüsse. Alle Interessierten sind eingeladen.

Osterferienspaziergang an der Talsperre Windischleuba

Unter dem Motto „Links und rechts der Talsperre Windischleuba“ laden die Akteure des „Thümmel-Jahres 2024“ am Freitag, dem 5. April, zum Osterferienspaziergang ein. Start ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz an der B7 (ehemals Imbiss). Mit auf den Spaziergang gehen, kann jeder, der Zeit, Lust und Laune hat. Die kleine Wanderung ist kostenfrei, dauert etwa anderthalb Stunden und wird von Forstassessor Thomas Neidhardt von der unteren Naturschutzbehörde geführt. Die Tour ist Teil des Thümmel-Jahres anlässlich des 200. Todestages von Hans Wilhelm von Thümmel, einer der prägendsten Persönlichkeiten des Altenburger Landes. Die Hauptakteure sind der Landkreis Altenburger Land, die Stadt Schmölln, das Museum Burg Posterstein, der Nöbdenitzer Ortsverschönerungsverein und das Lindenau-Museum Altenburg sind. Mit zahlreichen Veranstaltungen – mit Ausstellungen und mit einem Buch, mit Wanderungen, Lesungen, Podiumsdiskussionen und Pflanzaktionen – will man an Thümmel erinnern.