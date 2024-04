Altenburger Land. Nachrichten, Polizeimeldungen und Terminankündigungen für das Altenburger Land

Tourismusverband Altenburger Land lädt zum Produzentenstammtisch

Der Tourismusverband Altenburger Land e.V. kündigt den 3. Produzentenstammtisch an, der am Donnerstag, 11. April, von 16 bis 18 Uhr am Markt 10 in Altenburg stattfindet. Die Veranstaltung öffnet eine Diskussionsplattform für lokale Produzenten, Gastronomen und Beherbergungsbetriebe mit dem Ziel, gemeinsam die regionale Wirtschaft zu stärken und die Verbindung zwischen lokaler Produktion und Gastronomie zu vertiefen. Im Mittelpunkt des Treffens steht die Frage: Wie können die im Altenburger Land mit Liebe und Sorgfalt hergestellten Produkte effektiver auf die Tische unserer Gäste gebracht werden? Um dieser Thematik nachzugehen, erweitert der Tourismusverband gezielt den Kreis der Teilnehmenden um Gastronomen und Beherbergungsbetriebe, die gastronomische Angebote bereitstellen. Der Tourismusverband Altenburger Land e.V. lädt alle Interessierten der Branchen herzlich ein, an dem Austausch teilzunehmen. Anmeldungen und weitere Informationen: Sandra Adam unter sandra.adam@altenburg.travel oder telefonisch unter (03447) 89 66 89.

Ludwig Müller singt Reinhard Mey in Löbichau

Nach dem Erfolg von Ludwig Müller im vergangenen Jahr gibt es eine Neuauflage des Konzertes mit Ludwig Müller im Gemeindesaal Löbichau. Neben den Klassikern hat Ludwig Müller viel Neues im Gepäck, sodass alle Freunde von Reinhard Mey garantiert auf ihre Kosten kommen werden. Neben der tollen Musik ist die wunderbare Moderation des Künstlers und dessen lockere und liebenswerte Art in bester Erinnerung. Ludwig Müllers Terminkalender ist gefüllt, aber er freut sich auf seinen Auftritt in Löbichau. Termin ist Samstag, 13. April, Beginn 18 Uhr. Einlass wird bereits ab 16.30 Uhr gewährt. Der Kartenvorverkauf läuft Donnerstag, 4. April und Dienstag, 9. April, jeweils von 18.00 bis 19.00 Uhr, Bürgersaal Löbichau. Organisator ist der Verein zur Erhaltung der Poppe-Orgel und der Kirche Großstechau.

LKW beschädigt Zaun in Schmöllner Lohsenstraße und fährt davon

Bei der Polizei Altenburger Land wurde am Dienstag, 2. April, eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Ein unbekannter Lkw hatte an diesem Tag gegen 13:30 Uhr in der Lohsenstraße beim Abbiegen einen Zaun stark beschädigt und verließ anschließend unerlaubt den Ort des Geschehens. Die Polizei bittet Bürger um sachdienliche Hinweise.

Buntmetalldiebe in Gößnitz unterwegs

Unbekannte stahlen in Gößnitz Buntmetall. Laut Polizei geschah dies im Zeitraum zwischen 28. März und 2. April in der Alexander-Puschkin-Straße. Die Diebe verschafften sich Zugang zu einer Baustelle an der dortigen Bahnstrecke und entwendeten Kabelleitungen aus Metall im Wert eines vierstelligen Eurobetrages.

Verbotene Liebe und Porzellan im Residenzschloss Altenburg

Mehrere Angebote des Schloss- und Spielkartenmuseums Altenburg stehen zum diesjährigen Tag des Thüringer Porzellans am Sonntag, 7. April, ganz im Zeichen des „Weißen Goldes“. Um 11 Uhr findet ein Vortrag über die Altenburger Porzellanschätze statt, und ab 15.30 Uhr können Kinder und Erwachsene in einem Workshop selbst Kaltporzellan modellieren. Auch am darauffolgenden Sonntag, 14. April, wird es einen zweiten Workshop zum Bemalen von Kaltporzellan geben.

