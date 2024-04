Altenburger Land. Feuer in Ponitz, Vorträge und Termine: Das sind die neusten Meldungen aus dem Altenburger Land

Gartenlauben in Ponitz brennen lichterloh

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:35 Uhr nach Ponitz aus. Dort war ein Brand in einer Kleingartenanlage am Pfarrberg gemeldet worden. Aus bisher unbekannter Ursache waren in der Anlage „Morgensonne“ zwei Gartenlauben in Brand geraten. Beide Lauben aus Holz wurden durch das Feuer vollkommen zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gartenparzellen verhindern. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugenhinweise nimmt die KPI Gera entgegen: (0365) 8234 1465

Sonntagsführung in Altenburgs Kunstgasse 1

Zur Sonntagsführung am 7. April, 14 Uhr, stellt Marco Karthe, persönlicher Referent des Direktors der Altenburger Museen, in der Dauerausstellung des Interims in der Kunstgasse 1 die Malerin Louise Seidler vor. Unter dem Titel „Louise Seidler und Bernhard August von Lindenau“ berichtet Marco Karthe über die Künstlerin, die das berühmte Porträt des Museumsgründers Bernhard August von Lindenau geschaffen hat.

Schmölln: E-Mobilität und Photovoltaik für den Eigengebrauch

Die Volkshochschule Schmölln lädt am Donnerstag, 18. April, 17-20 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „E-Mobilität und Photovoltaik für den Eigengebrauch“ ein. Rico Hofmann und Daniel Krieg von der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur informieren alle Interessierten darüber, was es mit der Mobilitätswende auf sich hat, berichten über die technischen Unterschiede der E‑Fahrzeuge und Ladestationen, erläutern aktuelle Förderprogramme und geben Hilfestellung für die ersten Schritte in die E‑Mobilität. Darüber hinaus klären sie über die privaten und unternehmerischen Möglichkeiten auf, Solarenergie mittels Photovoltaik für den Hausgebrauch einzusetzen und erklären, mit welchen Überlegungen, Kostenaufwand und Fördermitteln diese einhergehen sollten. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Die Volkshochschule empfiehlt jedoch eine telefonische Platzreservierung unter (034491) 27589 oder online unter www.vhs-altenburgerland.de.

Papiermuseum Fockendorf startet in die Saison 2024

Am Samstag, 6. April, von 10 bis 17 Uhr wird in Fockendorf die diesjährige Saison im Heimat- und Papiermuseum mit DDR-Ausstellung eröffnet. Es besteht die Möglichkeit, selbst Papier zu schöpfen, die Versuchspapiermaschine in Betrieb zu erleben und das Heimatmuseum mit DDR-Ausstellung zu besichtigen. Letzter Einlass ist 16 Uhr.

Barockoper von Agricola für Altenburg wiederentdeckt

Die Brücke von Ostthüringen in das alte Griechenland schlägt das Musiktheater-Ensemble des Theaters Altenburg Gera mit der Wiederentdeckung der Barockoper „Achille in Sciro“ des in Dobitschen geborenen Komponisten Johann Friedrich Agricola. Das spannende Werk um die bewegte Jugend der großen Sagengestalt Achill wird zum ersten Mal seit seiner Uraufführung 1765 am Sonntag, 7. April, um 18:00 Uhr im Theaterzelt Altenburg auf die Bühne gebracht und verspricht ein besonderes Highlight der Saison zu werden. Eine Einführung in das Stück finde 17:30 Uhr in der gleichen Spielstätte statt.

