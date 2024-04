Schmölln. Besonderer Info-Tag im Altenburger Land: So wollen Definetz e. V. und Arbeiter-Samariter-Bund den Menschen Berührungsängste nehmen.

Sicherheit lernen in Schmölln.

Erste-Hilfe - Lernen macht Spaß.

Wissen gegen die Defi-Angst.

Definetz, ein gemeinnütziger Verein, der seit 2011 das größte Kataster mit Standorten von Defibrillatoren in Deutschland und darüber hinaus betreibt, und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) im Altenburger Land laden zum großen Info-Tag. Am Freitag, 12. April dreht sich von 10 bis 17 Uhr auf dem Markt der Stadt Schmölln alles um das Thema Defibrillatoren.

Hintergrund ist, dass dort vor einigen Wochen ein automatisierter, externer Defibrillator (AED) installiert wurde, der nun auch im zentralen Defi-Kataster hinterlegt ist. Die Idee zur Veranstaltung kam von Denis Legler, Erste-Hilfe-Ausbilder der Johanniter-Unfall-Hilfe, während der Registrierung des neuesten Defibrillators im Verzeichnis.

Ein Tag, um Berührungsängste abzubauen

Ziel dieses Info-Tages im Zentrum der Stadt Schmölln soll sein, die leichte Handhabbarkeit eines Defibrillators zu demonstrieren und zu vermitteln, um so Berührungsängste zu nehmen. Am 12. April wird es Einweisungen zur Nutzung des Defibrillators im Stundentakt geben, geübt wird an verschiedenen Defibrillator-Typen.

Schmöllner Feuerwehr ist mit Löschfahrzeug präsent

Auch die Schmöllner Feuerwehr sitzt mit im Boot und wird mit einem Löschfahrzeug vor Ort präsent sein. Die Kameraden demonstrieren den Besuchern den Umgang mit dem feuerwehreigenen Defibrillator. Zu jeder vollen Stunde gibt es weiterhin eine Einweisung in den automatisierten, externen Defibrillator an der Schiedsstelle direkt neben dem Rathaus der Stadt Schmölln.

Mit diesem Info-Tag wollen wir Hemmungen im Umgang mit dem Defibrillator reduzieren und Ängste abbauen. Sven Schrade, Bürgermeister der Stadt Schmölln

Besucher bekommen eine detaillierte Einweisung in die Benutzung und können Fragen rund um die Funktionsweise des Gerätes stellen. Der Rettungsdienst führt unter anderem vor, wie der Defibrillator bei der Wiederbelebung eines Menschen zum Einsatz kommt.

Automatisierte externe Defibrillatoren wurden entwickelt, damit auch Personen, die nicht über medizinisches Grundwissen verfügen, Leben retten können. Trotzdem gibt es noch viele Zweifel und Ängste, ein solches Gerät im Notfall zu benutzen, heißt es in einer Mitteilung aus der Stadtverwaltung Schmölln. Vertreter von Definetz e. V. werden am 12. April ebenfalls präsent sein auf dem Markt der Stadt Schmölln. Mit einem Infostand, vielen Statistiken und dem Defi-Kataster informiert er rund um das Thema Herzstillstand und Defi-Maßnahmen.

Kindergartenkinder beweisen ihr Können auf dem Schmöllner Markt

Ein besonderer Höhepunkt dieses Info-Tages ist die Präsentation der Kindergartenkinder zwischen 10 und 11 Uhr. Die Kinder der Einrichtungen „Kastanienhof“, „Bummi“ und „Johanniter“ stellen ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse unter Beweis, beispielsweise die stabile Seitenlage und das Anbringen von Verbänden. Am Nachmittag sind dann alle Eltern und Großeltern eingeladen, mit den Kindern gemeinsam die Veranstaltung zu besuchen und sich vor Ort persönlich zu vergewissern, wie gut die Jüngsten die Erste-Hilfe-Maßnahmen bereits umsetzen können. Zudem bietet sich bei dieser Gelegenheit die Chance, gemeinsam mit dem Nachwuchs zu üben.

