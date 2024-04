Altenburger Land. Im Altenburger Land laufen bereits die Planungen für das Wochenende. Unter anderem stehen eine Sonntagsführung und ein besonderer Musikabend an.

Einbrecher in Lödla auf frischer Tat ertappt

Am Montagmorgen, 8. April, gegen 3.20 Uhr meldete laut Polizei ein Sicherheitsdienst, dass sich ein maskierter Mann in Lödla gewaltsam Zugang zum Gelände eines Autohandels an der Lödlaer Chaussee verschafft hatte. Polizeibeamte konnten den Mann kurz darauf auf dem Firmengelände stellen und festnehmen. In seinem Rucksack wurde verschiedenes Einbruchswerkzeug gefunden. Gestohlen wurde nach vorliegenden Informationen jedoch nichts. Bei dem Einbrecher handelt es sich laut Mitteilung um einen 37-Jährigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden aufgenommen.

Sonntagsführung in Altenburg: „Gestorben wird immer... Der Tod in der Kirche“

Bei der Sonntagsführung am 14. April um 14 Uhr führt die Kunsthistorikerin Jutta Reinisch durch die Altenburger Schlosskirche. Unter dem Motto „Gestorben wird immer … Der Tod in der Kirche“ widmet sie sich dabei den zahlreichen Zeichen des Todes in dem Sakralbau.

Die Altenburger Schlosskirche gehört zu den eindrucksvollsten Sakralbauten Thüringens. Bei der Führung durch das Kirchengebäude beschäftigt sich Jutta Reinisch mit dem Bildprogramm rund um das Thema Tod, da im Inneren der Schlosskirche zahlreiche Zeichen des Todes zu finden sind. So zieren Porträts längst Verstorbener die umliegenden Wände. Das Tor zur darunterliegenden Gruft ist wiederum mit Sternen geschmückt – erhoffte man sich doch mit dem eigenen Tod den Zugang in den Himmel. Und der Wettlauf der Toten um den besten Platz versetzte die Kirche über Jahrhunderte immer wieder in Aufruhr.

An welchen Stellen und in welcher Gestalt sich der Tod in der Kapelle verbirgt, erfahren Interessierte bei dieser Sonntagsführung. Für den Aufenthalt in der Kirche wird warme Kleidung empfohlen.

Veranstaltung im Quellenhof Göpfersdorf

Der Heimatverein Göpfersdorf lädt am Samstag, dem 13. April, um 19:30 Uhr in den Quellenhof ein. Geplant ist ein Reinhard Mey Abend mit Sebastian und Philipp Friesel.

Der Eintritt beträgt 12 Euro.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Altenburger Umfrage zum Klimaschutz

Mit der derzeitigen Erarbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzepts möchte die Stadt Altenburg einen Grundstein für einen aktiven Klimaschutz im Stadtgebiet legen und Maßnahmen entwickeln, die zum Erreichen der Klimaneutralität bis 2045 beitragen.

Mit einer Bürgerumfrage, die noch bis zum 20. April läuft, soll den Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Ideen, Anliegen und Vorschläge für eine klimafreundliche Stadtentwicklung einzubringen. Die Meinungen und Bedenken der Bürger Altenburgs spielen eine entscheidende Rolle bei der Ausarbeitung eines ganzheitlichen und effizienten Konzepts.

Unter dem Link: https://www.munipolis.de/app/umfrage/Klimaschutzkonzept können sich die Bürger an der Umfrage beteiligen und mitteilen, welche Wünsche sie für die zukünftigen Klimaschutzvorhaben der Stadt haben und welchen Handlungsbedarf sie sehen. Der Fragebogen ist zudem im aktuellen Amtsblatt der Stadt, Ausgabe vom 6. April, abgedruckt.

Die Teilnahme an der Umfrage dauert maximal zehn Minuten. Alle Angaben werden vollständig anonym behandelt. Die Daten werden ausschließlich für die Erstellung des Klimaschutzkonzepts verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

Für Rückfragen steht der Klimaschutzbeauftragte der Stadt

Altenburg, André Wüste zur Verfügung. Mail: andre.wueste@stadt-altenburg.de; Telefonnummer: 03447/594 610.