Altenburger Land. Wer donnerstags ausgehen möchte, dem wird ab sofort in Altenburg einiges geboten. Zudem finden in Schmölln einige Veranstaltungen statt.

Was donnerstags in Altenburg los ist

Donnertagabend ist in Altenburg ab sofort immer etwas los – mindestens eine kostenfreie Aktion wird immer geboten. Das ist das Konzept von #MeinDonnerstag.

Am 11. April, also bereits morgen, startet um 18:30 der zweite Salon im Spielkartenladen mit ganz besonderen Gästen zum Thema „Eine Karte - viele Spiele“. Mit dabei ist unter anderem Gabriele Orymek - sie betreibt gemeinsam mit ihrer Tochter Sarah-Ann das Mobile Spielecafé und hat mit der Altenburger Tourismus GmbH ein Buch veröffentlicht, welches die unterschiedlichen Spielmöglichkeiten mit einem einfachen Skatblatt beleuchtet. Denn es ist mehr als nur eine Skatkarte, es ist eine Spielesammlung. Außerdem kann Gerd Matthes unzählige Geschichten und Geschichte der Spielkarten beisteuern und last but not least wird Renate „Letscho“ Gärtner zu Gast sein. Als Skatspielerin und Kneipenbesitzerin mit Herz und Seele gibt sie Einblicke in ihre Welt des Kartenspielens.

Die Gesprächsrunde findet am 11. April um 18:30 Uhr im Spielkartenladen auf dem Altenburger Markt statt. Um Vorbestellung wird gebeten, da der Platz begrenzt ist. Mehr unter https://www.altenburger-originale.de/produkt/salon-im-spielkartenladen/

Bereits ab 16 Uhr wird vor dem Spielkartenladen der Markt wieder zur Spielfläche. Gemeinsam spielen bis 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Hoffest in Schmölln

Am Samstag, dem 4. Mai, findet in Schmölln, An der Sprotte 3/5 von 10 Uhr bis 14 Uhr ein Hoffest statt. Es ist das 10. Essi-und Oldtimertreffen. Am Abend, ab 20:30 Uhr wird zudem ein Freilichtkino veranstaltet.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Musikgruppe aus Schweden erstmals im MusicClub Schmölln

Selten in Deutschland zu hören ist dieser spielfreudige Gitarrist und Sänger mit seiner Band.

Die Fachzeitschrift „Bluesnews“ bescheinigte bereits seinem 2014er Debütalbum „Here we are“: „… ein „bärenstarkes Album … mit fließenden Grooves und pumpende(m) Bluesrock“.

Stilistisch zeigen seine Songs unter anderem Einflüsse des klassischen Chicago- und Texas Blues sowie von B.B. King und Freddie King, verschmolzen mit dem moderneren Soul, Blues und Blues-Rock von Robert Cray, Stevie Ray Vaughan und Joe Bonamassa. „Ich habe viel Zeit und Mühe in meine Platten investiert, und ich versuche, meiner Musik einen Sinn zu geben. Ich versuche Lieder zu schreiben, bei denen man etwas fühlt, Lieder, die etwas bedeuten, und ich glaube, ich komme mit jeder neuen Platte diesem Ziel näher, und ich denke, ihr werdet es hören, wenn ihr sie anhört“, so Jansson. Diese Gelegenheit bietet sich am Freitag, dem 19. April um 21 Uhr im MusicClub Schmölln, Einlass ist ab 19:30 Uhr.