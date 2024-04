Altenburg/Schmölln. Mehrere tausend Euro zahlt ein Seniorenpaar aus Lucka nach einem Schockanruf: die Polizeimeldungen aus dem Altenburger Land

Betrüger erbeutet von Seniorenpaar in Lucka mehrere tausend Euro mit Schockanruf

Mehrere Tausend Euro erbeuteten laut Polizei unbekannte Betrüger am Dienstag, 9. April, von einem Seniorenehepaar aus Lucka. Dabei erhielten die Geschädigten mehrere Anrufe einer angeblichen Polizistin, welche versicherte, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer angeblichen Strafe sollte schließlich Geld gezahlt werden. Im guten Glauben, helfen zu können, gingen die Geschädigten auf die Forderungen ein und übergaben am Nachmittag, gegen 16.30 Uhr, eine hohe Bargeldsumme an einen unbekannten Geldabholer. Erst später bemerkte man den Betrug und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei aus Altenburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. „Möglicherweise hat jemand den Geldabholer, welcher als etwa 30 Jahre alt und blau gekleidet beschrieben wird, gesehen, wie dieser die Friedrich-Engels-Straße entlanglief“, schreibt sie. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0365/82 34 14 65 zu melden.

Aufgrund des aktuellen Falls weist die Polizei noch einmal darauf hin: „Es handelt sich bei diesen Schockanrufen um eine Betrugsmasche. Gehen Sie bitte nicht auf die Forderungen ein – übergeben Sie keine Wertsachen an fremde Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson und informieren Sie bitte Ihre Polizei.“

Versuchter Einbruch in Tankstelle in Altenburg ruft Polizei auf den Plan

Mehrere Streifenwagen der Altenburger Polizei rückten in der Mittwochnacht, 10. April, kurz nach halb drei in die Geraer Straße in Altenburg aus. Kurz zuvor wurde bekannt, dass offenbar Einbrecher in die Räumlichkeiten einer dort ansässigen Tankstelle gelangen wollten. Wie sich vor Ort herausstellte, gelang ihnen ihr Vorhaben zum Glück nicht jedoch nicht, schreibt die Polizei. Aktuell lägen keine Hinweise zu den Einbrechern vor – auch eine Fahndung nach den Tätern sei erfolglos verlaufen. Die Tat selbst ereignete sich zwischen 2.30 Uhr und 2.33 Uhr. Die Kriminalpolizei in Altenburg übernimmt die Ermittlungen zum Tatgeschehen und sucht Zeugen. Wer auffällige Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen im Tankstellenbereich beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0365/82 34 14 65 zu melden (Bezugsnummer 0091143/2024).