Altenburg. Altenburger Frühjahrs-Bauernmarkt: Blumenmeer und regionale Leckereien am 20. April. Das erwartet die Besucher und Besucherinnen.

Darauf freuen sich schon viele: am 20. April findet der große Altenburger Frühjahrs-Bauernmarkt statt. Die Vorbereitungen für das Großereignis im Herzen der Stadt laufen bereits viel versprechend. An dem Sonnabend verwandelt sich der Platz vor dem Rathaus wieder in ein Blumenmeer, das bunte Markttreiben wird Schau- und Kauflustige aus nah und fern ins Stadtzentrum locken. Pünktlich um 9 Uhr wird der Posaunenchor den Bauernmarkt musikalisch eröffnen.

Besuch auf dem Altenburger Bauernmarkt lohnt sich

Wer sich mit Frühblühern eindecken und frische Waren aus der Region kaufen will, wer mit seinen Kindern etwas erleben möchte, der ist an dem Tag auf dem Bauernmarkt genau richtig. Längst wissen auch Unternehmungslustige aus angrenzenden Regionen: Ein Besuch des Altenburger Bauernmarkts lohnt sich für die ganze Familie.

Die vielfältigen Sortimente mit Produkten aus Altenburg und der Umgebung sind für die meisten der Hauptgrund für einen Bauernmarkt-Besuch. Pflanzen, Stauden, Blumen, Floristik, Spargel, Töpfer-, Keramik- und Korbwaren werden im Angebot sein. Entsprechend dem bewährten Konzept werden überdies allerhand weitere Angebote unterbreitet: So wird es Stände mit Dekorationswaren für Haus, Hof und Garten geben sowie landwirtschaftliche Produkte für jeden Geschmack – Käse- und Wurstspezialitäten…

Wer am Vormittag kommt, sollte sich auf dichtes Gedränge einstellen. Neben den zahlreichen Verkaufsständen lockt die Schau von moderner und historischer Technik Schaulustige an. Auf die Kinder dürfte die hohe Strohpyramide wieder magische Anziehungskraft ausüben. Großer Beliebtheit bei Mädchen und Jungen erfreuen sich erfahrungsgemäß auch die kleine Traktor-Bahn und die Bastelangebote. Nicht nur für die Stadtkinder von Interesse sind die Tierschau und das Ponyreiten.

Für kulturelle Farbtupfer sorgen bekannte Akteure wie die „Futterschroter“, die altes Handwerk vorstellen und die musikalische Mittelaltergruppe, die über den Markt schlendern wird.

Wer am 20. April zum Schauen und Kaufen in die Skatstadt kommt, wird das gewiss nicht bereuen. Besucher sollten sich angesichts des bunten Markttreibens Zeit nehmen, um vieles sehen und erleben zu können. Dank des gastronomischen Angebots kann sich jeder zwischendurch oder zum Abschluss eines längeren Bauernmarkt-Besuchs stärken. So gibt es neben Speisen vom Grill auch selbst gebackenen Kuchen. Der große Frühjahrs-Bauernmarkt endet um 17 Uhr.