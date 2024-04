Altenburg. Inselzoo Altenburg erhält neues Nutzfahrzeug – Unterstützung durch diese lokalen Sponsoren. Wofür das Fahrzeug nun genutzt wird.

Dem Auto sieht man an, dass es etwas Besonderes ist: Dank der Sponsoren, die auf der Lackierung abgebildet sind, hat das Team des Inselzoos seit wenigen Tagen wieder ein Nutzfahrzeug für sich. Insgesamt haben 34 Firmen und Gastronomen einen finanziellen Beitrag geleistet.

Wer den Altenburger Tierpark bei der Anschaffung des Wagens finanziell unterstützte, darf, wie erwähnt, mit einem Schriftzug oder dem Firmenlogo auf dem Fahrzeug werben. Zudem sind die Sponsoren auf einer Tafel im Eingangsbereich zum Zoo aufgelistet.

Das Fahrzeug steht nun für einen Zeitraum von fünf Jahren zur Verfügung und kommt unter anderem beim Transport von Futter und Baumaterial zum Einsatz.

Das sind die Sponsoren:

Aesculap-Apotheke

Praxis für Podologie Silke Markowski

SBH Hoch- und Ausbau GmbH Gößnitz

See-Camping Altenburg-Pahna

Walter Misselwitz Fahrzeugausstattung GmbH

Wiera-Apotheke

LHG-Landhandelsgesellschaft eG

SIBU Galabau

Randstad Deutschland GmbH & Co. KG

Sanetra Immobilien GmbH

Bauservice Andreas Winkler

Physiotherapie Judith Oehler

Sydney Döner

MGB Versicherungsmakler GmbH

Restaurant Goa (Singh und Sandhu GbR)

HEIM Kies und Sand GmbH & Co. KG

HEIM VERWERTUNG UND ENTSORGUNG

MEHAGENO Ehrenhain GmbH & Co KG

Fahrzeugservice & Landtechnik Jörg Sondermann

VariaMed Heil- und Hilfsmittel Lehndorf

KARN`S Pizzeria

Ratskeller Altenburg

Treppen-Tunk

Container-Dienst SEYFARTH GmbH

Lucka Eisenguß GmbH

Baggerbetrieb Burkhardt GmbH

Schwab Elektrotechnik - ZAG GmbH

RoWaK GmbH

Innungsfachbetrieb Sanitär-Heizung Primmelwitz

Malerbetrieb Daniel Petzold

Volkmar Pulz / Annett Reiche Steuerberater/-in

A + A UG - GF Achim Dathe

Bowlingcenter Sports & Strikes

Friseurteam Leder

Der Altenburger Inselzoo ist ein in den 50er-Jahren erbauter Heimattiergarten mit Vivarium, der sich auf der Insel des Großen Teiches befindet. Er beherbergt Huf- und Pelztiere, Greifvögel, Kleinvögel und eine Fasanerie. In den Sommermonaten lädt der Bootsverleih zum Rudern auf dem Großen Teich ein.

Öffnungszeiten Altenburger Inselzoo

Winterhalbjahr: 9 Uhr bis 16 Uhr

Sommerhalbjahr: 8 Uhr bis 18 Uhr

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land