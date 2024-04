Ponitz. Bei einem Unfall im Altenburger Land sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein siebenjähriges Kind kam mit dem Hubschrauber in eine Klinik.

Bei einem schweren Unfall am Freitagmittag auf der Bundesstraße 93 im Altenburger Land sind drei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, geriet ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer kurz nach dem Abzweig Guteborn nach links in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem aus Richtung Zwickau kommenden Audi zusammen.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Audi gegen die Leitplanke geschleudert, überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Die 31-jährige Fahrerin und ihr siebenjähriges Kind wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch Rettungskräfte befreit werden. Auch der 61-jährige Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Alle Unfallbeteiligten trugen schwere Verletzungen davon. Die beiden Fahrer wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, während das siebenjährige Kind in kritischem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen werden musste.

An den Rettungs- und Bergungsarbeiten waren Einsatzkräfte aus Thüringen und Sachsen beteiligt. Die Bundesstraße musste mehrere Stunden gesperrt bleiben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

