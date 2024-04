Altenburger Land. Die Reihe „Hinter den Kulissen“ öffnet die Türen großer Unternehmen im Altenburger Land. Heute schauen wir im Klinikum genauer hin.

Teil zwei der neuen Serie dieser Zeitung „Hinter den Kulissen“. Für diese neue Reihe wird nun regelmäßig einmal ein genauerer Blick in das Innere der großen Unternehmen im Altenburger Land geworfen. Dazu gehört es auch, einmal kritische Fragen zu stellen und generell, die Firmen besser kennenzulernen.

Heute öffnet das Klinikum Altenburger Land einmal die Türen. Im Gespräch war diese Zeitung mit Christine Helbig, Leiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation.

Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat das Klinikum Altenburger Land zur Zeit?

Im Klinikum Altenburger Land sind über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Damit dürfte das Klinikum, meiner Meinung nach, der größte Arbeitgeber im Altenburger Land sein.

Wie alt ist der jüngste Mitarbeiter beziehungsweise die jüngste Mitarbeiterin und wie alt ist der älteste Mitarbeiter beziehungsweise die älteste Mitarbeiterin?

Die Spanne reicht von aktuell 16,85 Jahre bis 69,5 Jahren. Es sind also fast alle Altersgruppen vertreten.

Welche Berufe werden am Klinikum gesucht? Gibt es derzeit freie Stellen?

In einem Unternehmen dieser Größe wie dem Klinikum Altenburger Land werden laufend neue Mitarbeitende eingestellt. Wir suchen dennoch derzeit vor allem Ärztinnen und Ärzte in verschiedenen Fachrichtungen sowie Pflegefachkräfte. Aber auch Stellen in Bereichen wie Verwaltung, Technik oder IT sind immer wieder ausgeschrieben. Ein Blick auf die Webseite des Klinikums unter https://klinikum-altenburgerland.de/stellenangebote.html lohnt also immer, wenn man auf Jobsuche ist.

Was macht die Arbeit am Klinikum Altenburger Land aus? Worauf muss man sich im Berufsalltag einstellen?

Die Arbeit im Klinikum ist generell, würde ich sagen, sehr sinnstiftend. Hier arbeiten Kolleginnen und Kollegen verschiedener Berufe rund um die Uhr zusammen. Alle wissen, dass sie mit ihrer Arbeit das Leben der Patienten verändern können.

In unserem Leitfaden heißt es dazu: „Im Bewusstsein dieser Verantwortung und der Würde jedes einzelnen Menschen verrichten wir unsere Arbeit professionell und nach bestem Wissen und Gewissen.“

Wird die Arbeit gewertschätzt? Könnte es mehr sein?

Die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen erfährt in der täglichen Arbeit große Wertschätzung durch die Patienten und Angehörige. Ein Blick in unsere Google-Rezensionen bestätigt dies auch. Natürlich wird aber auch, wie in jedem Beruf, Kritik geäußert. Wir gehen dann immer jedem Hinweis nach und freuen uns über wertschätzende Anregungen.

Durch ihren Arbeitgeber, also das Klinikum Altenburger Land, erfahren die Mitarbeitenden aber eine ebenso große Wertschätzung.

Gibt es genügend Nachwuchs?

Es könnte defintiv mehr Nachwuchs geben. Wir sind jedenfalls darauf eingerichtet.

Wir bilden zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann aus, aber auch in der Krankenpflegehilfe.

Als Akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena und der Universität Leipzig können Medizinstudentinnen und -studenten ihr Praktisches Jahr und die Famulatur hier absolvieren.

Auch Diplomanden für Bachelor- und Diplomarbeiten sind herzlich willkommen.

Welche Wünsche hat das Unternehmen für die Zukunft?

Wir möchten das Klinikum Altenburger Land in jeglicher Hinsicht weiter entwickeln. In diesen für Krankenhäuser sehr unruhigen Zeiten wollen wir verlässlich für die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten sorgen.

Wir wünschten uns, dass die Politik hierfür geeignete Rahmenbedingungen schafft. Dazu gehören eine gesicherte finanzielle Basis, ein tatsächlicher Bürokratieabbau und eine erfolgreiche Digitalisierung.

