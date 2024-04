Altenburger Land. In Löbichau kommt es zu einem schweren Unfall und in Altenburg brennt ein leeres Haus: die Polizeimeldungen aus dem Altenburger Land.

Die Polizeinachrichten für das Altenburger Land für Mittwoch, dem 17. April.

Schwerer Unfall in Löbichau – Kreuzung für mehrere Stunden gesperrt

Knapp drei Stunden dauerte laut Polizeiangaben die Sperrung der Straßenkreuzung Alte Straße und Leedenstraße in Löbichau, nachdem dort am Dienstag, dem 16. April, kurz vor 7 Uhr zwei Sattelmaschinen zusammenstießen. Offenbar im Zuge eines Abbiegevorganges an der besagten Straßenkreuzung kam es zum Unfall der beiden Fahrzeuge, schreibt die Polizei. Dabei schob der eine Lkw den anderen noch etwa zehn bis 15 Meter vor sich her. Einer der beiden Fahrer wurde dabei verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die beiden stark beschädigten Sattelzugmaschinen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Altenburger Land nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. Kurz vor 10 Uhr war die Straße wieder befahrbar.

Brand in einem leerstehendem Haus in Altenburg

In einem leerstehenden Gebäude in der Elie-Wiesel-Straße (ehemalige Apotheke) gerieten laut Polizei am Dienstagabend, dem 16. April, gegen 20.30 Uhr alte Möbelstücke in Brand. Aufgrund der umgehenden Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Am Haus selbst entstand nur geringer Schaden. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt zur Brandursache und sucht Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer: 0365/82 34 14 65 melden (Bezugsnummer 0098025/2024).

Unbekannter reißt Plakate im Wahlkreisbüro in Altenburg ab

Ein bislang unbekannter Mann ging laut Polizei am Dienstag, 16. April, in ein Wahlkreisbüro in der Moritzstraße in Altenburg. In dem Büro angelangt, entfernte der Mann gewaltsam zwei im Schaufenster angebrachte Plakate, wodurch diese beschädigt wurden. Ein drittes Plakat wurde zudem entwendet. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Es entstand Sachschaden im unteren zweistelligen Bereich und es wurde niemand verletzt. Die Geraer Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl gegen Unbekannt und sucht nach Zeugen.