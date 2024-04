Altenburger Land. Einbruchsversuche in der Sparkasse Altenburger Land gescheitert – Sicherheitsmaßnahmen bewähren sich. Wie mit Angriffen umgegangen wird.

In der Sparkasse Altenburger Land wurde vor noch nicht allzu langer Zeit zweimal hintereinander versucht einzubrechen. Betroffen war auch das Gebäude in der Wettinerstraße.

Kein Diebesgut in Altenburg

So hieß es in einer der Pressemitteilungen des Geldinstituts: „In der Nacht vom Sonntag, 10. März, zum Montag, 11. März, drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Filiale Wettinerstraße in Altenburg ein. Die Täter konnten weder Geld, Dokumente noch sonstige Unterlagen entwenden, da die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen griffen und somit einen Diebstahl verhinderten. Einzig eine Sachbeschädigung ist festzustellen. Die Filiale blieb am Montag, 11. März, am Vormittag geschlossen, um Spuren zu sichern und den Sachschaden weitestgehend zu beheben. Der SB-Bereich in der Wettinerstraße konnte uneingeschränkt von unseren Kunden und Kundinnen genutzt werden. Die hiesige Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.“

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Stefan Hillig, Abteilungsleiter Organisation und Sicherheitsbeauftragter, und seine Kollegin Janet Schnelle, Abteilungsleiterin Vorstandsstab, haben dieser Zeitung nun darüber Auskunft gegeben, wie in einem großen Geldinstitut wie der Sparkasse Altenburger Land mit derartigen Angriffen umgegangen wird.

Sicherheitsvorkehrungen auf dem aktuellen Stand im Altenburger Land

„Von klassischen Einbrüchen oder Einbruchsversuchen sind wir in den vergangenen Jahren wirklich verschont geblieben“, sagt Stefan Hillig. „Der Fokus der Täter liegt aktuell eher auf Angriffen auf die SB-Technik, dafür gibt es verschiedenste Sicherheitsmaßnahmen, die auch in der Sparkasse Altenburger Land zum Einsatz kommen. Und gefährdet sind vor allem, muss man sagen, Geldautomaten in Autobahnnähe. Hier können die Täter direkt nach der Tat flüchten. Die Automatentechnik der Sparkasse Altenburger Land ist auf einem sehr hohen Sicherheitsniveau und wird stetig aktualisiert.“

Geldautomaten sind besonders gut gesichert. © IMAGO/Rolf Poss | IMAGO/Rolf Poss

Generell, so heißt es, nimmt die Zahl der Automaten aber tendenziell ab, weil viele Geschäftsvorfälle mittlerweile nur noch online ablaufen. „Die Geräte und Automaten der Sparkasse sind aber alle auf dem aktuellen Sicherheitsstand.“

Alarm wie im Film im Altenburger Land

Die Hauptstelle der Sparkasse Altenburger Land in der Wettinerstraße verfügt laut Hillig über einen umfassenden Gebäudeschutz. Wenn hier irgendein Angriff passiert, springen sofort die Informations-, Überwachungs- und Sicherheitssysteme an. „Es gibt natürlich auch immer für besonders sensible Bereiche einen speziellen Zutrittsschutz. Und Tresore oder Bargeld sind immer zeitgesichert. Es ist auch nicht so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei sich Bargeld liegen haben. Wenn es einen Überfall oder Einbruch gibt, dann wird direkt der Alarm ausgelöst und die Polizei alarmiert, quasi wie im Film.“

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Sparkasse Altenburger Land werden zusätzlich regelmäßig geschult und sensibilisiert. In dem Fall, wenn ein Einbruch versucht wird, dann herrscht, laut Janet Schnelle, im Haus auch keine Angst, sondern nur Respekt vor. „Man muss schon immer wachsam sein, auch im normalen Arbeitsalltag. Aber Angst ist da der falsche Begleiter“, heißt es.

Alles funktioniert praktisch so, wie es soll im Altenburger Land

Die Sparkasse Altenburger Land selbst hält sich weiterhin an alle gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Sicherheit. Zu diesen gehören auch die regelmäßigen Schulungen der Mitarbeitenden. Stefan Hillig ist froh, dass im Ernstfall dann auch die Ketten so gut greifen, wie man es in der Theorie vorher gelernt hat: „Dann wissen wir einfach auch, dass wir alles richtig machen und auf einem guten Weg sind. Überraschend war für uns als Sparkasse Altenburger Land nur, dass in kurzer Zeit direkt zwei Einbrüche in verschiedenen Objekten erfolgten, wo in den Jahren davor keine Vorfälle zu verzeichnen waren. Aber unsere Sicherheitsvorkehrungen greifen sehr gut, das funktioniert alles super.“