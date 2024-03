Gera. In Gera gab es am Donnerstagmorgen einen spektakulären Unfall bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. Der Unfallverursacher wurde nach einer Fahndung von der Polizei gestellt.

Gleich mehrere Streifenwagen waren in Gera am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in der Siemensstraße / Berliner Straße im Einsatz. Wie die Polizei informierte, sei nach derzeitigen Erkenntnissen ein Lkw aus bislang unbekannter Ursache über die Mittelabtrennung der Straße gefahren, stieß er gegen einen Laternenmast und kollidierte mit einem Auto, welches auf der Gegenspur unterwegs war. Danach sei der Lkw-Fahrer einfach weiter gefahren.

Der Laternenmast blieb über der Fahrbahn liegen, so dass sei voll gesperrt werden musste. Die 23-jährige Autofahrerin wurde durch die Kollision verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-jährige Fahrer sei schließlich von der Polizei in Gera-Liebschwitz gestellt worden. Auch für ihn sei ein Rettungswagen angefordert worden, welcher den Mann ins Krankenhaus brachte.

Wie es letztlich zu dem Unfall kam, werde derzeit von der Polizei ermittelt. Gegen 7:45 Uhr konnte die Siemensstraße für den Verkehr wieder freigegeben werden. Aufgrund Sperrung sei es am Morgen zu Staus gekommen.

