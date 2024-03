Gera. Die Serie von Einbrüchen auf Firmengrundstücke in Gera setzt sich fort. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Gera.

Unbekannte verschafften sich am Wochenende gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten des städtischen Bauhofes der Stadt Gera. Wie die Polizei mitteilte, muss sich die Tat zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf dem Gelände in der Otto-Schott-Straße zugetragen haben.

Die gesuchten Personen entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro und verschwanden unerkannt. Nun sucht die Polizei im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die ihre Beobachtungen schildern können.

Auch interessant

Hilferuf aus Gera-Nord: Polizei forciert Ermittlungen zu Einbruchsserie Von Marcel Hilbert

Unbekannte erbeuten Bargeld aus Veranstaltungsfirma

In der vergangenen Woche ereignete sich ein weiterer Einbruch auf ein Firmengelände in Gera. Wie die Polizei informierte, haben sich Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag und Montag Zutritt in eine Veranstaltungsfirma in der Rudolf-Diener-Straße verschafft.

Die Einbrecher durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe.

Autoreifen aus Container gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangen Unbekannte gewaltsam auf das Gelände einer Firma in der Heinrich-Hertz-Straße in Gera. Dort brachen sie zwei dort aufgestellte Container auf und entwendeten vier Komplettsätze von Sommerreifen.

Unerkannt konnten die Diebe schließlich fliehen. Die Kripo in Gera ermittelt zum Tatgeschehen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.