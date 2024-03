Zeulenroda. Ein ziemlich merkwürdiges Feuer musste die Zeulenrodaer Feuerwehr am Freitagabend löschen: Ein Haufen Gartenabfälle stand im Vollbrand.

Einen doch recht merkwürdigen Brandeinsatz hatte die Feuerwehr Zeulenroda am Freitagabend zu bekämpfen. „In einer kleinen Gartenanlage an der Untere Haardt stand eine Art Komposthaufen, auf dem auch Holz und Äste lagen, in Vollbrand. Der Weg dahin war schwierig und zum Glück war auch ein Einweiser vor Ort, der unsere Kameraden in diese Gartenanlage leitete“, sagte der Wehrleiter der Zeulenrodaer Stützpunktfeuerwehr Christian Komorowski. Er und die Kameraden hätte sich die Frage gestellt, wie ein solcher Haufen brennen könne.

Wie es zum Feuer kam, ermittelt die Polizei. © Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda | Christian Komorowski

14 Feuerwehrleute löschen das Feuer, die Polizei ermittelt zur Brandursache. © Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda | Christian Komorowski

Zur Ursache könne man aber nichts sagen. Dazu habe man die Brandursachenermittler der Polizei zurate gezogen, die ihre Arbeit aufgenommen hätten, als der Brand gelöscht war. In jedem Fall erfolgte der Alarm um 20.24 Uhr. „Wir waren mit unserem HLF 20-Löschfahrzeug an der Brandstelle, 14 Kameraden sind mit vor Ort gewesen, um den Brand zu löschen. Der Brand war schnell unter Kontrolle und eine Ausbreitung konnte durch die Kameraden verhindert werden“, so Komorowski.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.